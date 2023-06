Samsung veranstaltet Ende Juli ein Unpacked-Event, auf dem nicht nur neue Falt-Handys und Smartwatches vorgestellt werden sollen, sondern auch neue Tablets. In der Gerüchteküche waren einige Verbesserungen im Gespräch, die jetzt zumindest teil-offiziell bestätigt wurden.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Tab S9 wird wasserdicht

Samsung hat es zunächst bei High-End-Smartphones der Galaxy-S-Serie gemacht, dann bei Mittelklasse-Handys der Galaxy-A-Serie und jetzt sind die Tablets dran. Das Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra sollen wirklich wasserdicht sein. In der Gerüchteküche war schon von einer IP67-Zertifizierung zu hören und nun bestätigt das geleakte Promobild diesen Fakt im Grunde so halb-offiziell. Unverkennbar ist das Wasser hinter den neuen Samsung-Tablets, das darauf hinweisen soll, dass die Geräte wirklich wasserdicht sind:

Die Quelle bestätigt zudem ein weiteres Gerücht, wonach jetzt wirklich alle Galaxy-Tab-S9-Modelle mit einem AMOLED-Display ausgestattet sind. Beim normalen Galaxy Tab S8 hat Samsung noch ein LCD-Panel verbaut, während die Plus- und Ultra-Modelle ein AMOLED-Display hatten. Damit wird das Galaxy Tab S9 endlich auf die gleiche Stufe gehoben. Bei dem hohen Preis ist das auch schon überfällig.

Ebenfalls verbessert werden soll der Akku des Galaxy Tab S9 im Vergleich zum Galaxy Tab S8. Dieser soll nun 8.400 mAh messen, beim Tab S8 waren es noch 8.000 mAh. In Verbindung mit einem effizienteren Prozessor könnte das die Laufzeit des Tablets spürbar erhöhen.

Zum Vergleich stellen wir euch im Video die Galaxy-Tab-S8-Modelle vor:

Samsung Galaxy Tab S8 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Erhöht Samsung die Preise?

Samsung hat die Galaxy-S23-Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern etwas im Preis erhöht. Besonders beim Galaxy Tab S9 mit dem AMOLED-Display und größerem Akku wird es jetzt interessant sein zu sehen, ob die Preise steigen. Zudem sollen alle Modelle wasserdicht werden. Die IP-Zertifizierung kostet die Hersteller Geld und das könnte sich auch auf den Endpreis auswirken. Ende Juli werden alle Karten aufgedeckt.