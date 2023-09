Huawei expandiert: Neue Marke schlägt einzigartigen Weg ein

Huawei hat in den letzten Monaten große Erfolge auf dem Smartphone-Markt gefeiert. Nun expandiert das chinesische Unternehmen mit einer neuen Marke, die für besonders ausgefallene Modelle gedacht ist. Eine Partnerschaft wird dafür aufgelöst.

Huawei setzt auf „Ultimate Design“

Das chinesische Unternehmen Huawei steht zwar weiterhin unter einem US-Bann und darf bestimmte Technologien und Dienste nicht nutzen, kämpft sich aber mittlerweile aus den Einschränkungen heraus. Im Rahmen eines Events in China hat Huawei nun eine neue Marke angekündigt. Mit „Ultimate Design“ wird Huawei den absoluten Premium-Sektor abdecken. Damit wird die Kooperation zwischen Huawei und Porsche Design aufgelöst. Huawei macht es mit „Ultimate Design“ jetzt allein.

Ein erstes Produkt hat Huawei tatsächlich schon vor einiger Zeit enthüllt. Die Huawei Watch Ultimate kam zunächst in einer normalen Version auf den Markt, wurde jetzt aber um die Huawei Watch Ultimate Design erweitert – zumindest in der Version aus Gold:

So sieht die Huawei Watch Ultimate Design aus. (Bildquelle: Huawei)

Ganz neu vorgestellt wurde das Huawei Mate 60 RS Ultimate Design:

Das Huawei Mate 60 RS gibt es jetzt auch in einer Version als „Ultimate Design“. (Bildquelle: Huawei/HuaweiCentral

Alle Produkte, die mit „Ultimate Design“ im Namen angeboten werden, besitzen eine besondere Optik, bessere technische Daten, zusätzliche Funktionen und sind besonders teuer. Huawei will damit den Luxus-Markt abdecken und seinen Kundinnen und Kunden etwas ganz Besonderes anbieten. So kostet die Smartwatch 2.999 Euro, während das Smartphone in China ab 11.999 Yuan angeboten wird. Das sind umgerechnet über 1.500 Euro.

Im Video könnt ihr euch das normale Huawei Mate 60 Pro anschauen:

Teaser zum Huawei Mate 60 Pro

Huawei bringt „Ultimate Design“ auch nach Europa

Während das Huawei Mate 60 RS Ultimate Design nur in China bleiben dürfte, wie schon das Mate 60 Pro, wird die Huawei Watch Ultimate Design aus Gold für fast 3.000 Euro auch in Europa angeboten. Sie soll im Oktober erscheinen.

