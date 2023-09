Pixel 8 (Pro): Google setzt bei Android-Updates neue Maßstäbe

Google soll im Oktober nicht nur die neuen Pixel-8-Smartphones vorstellen, sondern gleichzeitig auch eine neue Update-Politik etablieren. Jetzt sind erste konkrete Zahlen aufgetaucht, wie lange die neuen Handys von Google mit Updates versorgt werden sollen. Ein Detail bleibt aber ungeklärt.

Google Pixel 8 (Pro) mit sieben Jahren Updates

Samsung hat den Smartphone-Markt mit seiner Update-Politik verändert. Schon vor Jahren hat das südkoreanische Unternehmen angekündigt, dass alle Modelle ab dem Galaxy S21 vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Bis heute sind ganz wenige Hersteller, teilweise nur mit einzelnen Smartphones, nachgezogen. Google könnte das mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro ändern. Demnach soll es bei den neuen Smartphones sieben Jahre Updates geben (Quelle: 91mobiles).

Das bedeutet nicht automatisch, dass die Pixel-8-Smartphones auch wirklich sieben neue Betriebssystemversionen bis Android 21 erhalten, wenn diese mit Android 14 erscheinen. Die Quelle stellt ganz klar, dass die konkrete Anzahl der Android-Upgrades nicht bekannt ist. Denkbar wäre eine Unterscheidung wie aktuell, wo es drei neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates gibt. Demnach könnte Google fünf neue Android-Versionen und sieben Jahre Sicherheitsupdates verteilen. Damit würde das Unternehmen alle Smartphone-Hersteller schlagen und Apple gefährlich nahe kommen.

Google-Handys mit neuen Kamera-Funktionen

Mittlerweile ist auch ein offizielles Video aufgetaucht, welches die neuen Kamera-Features des Pixel 8 und Pixel 8 Pro zeigt:

Wie zuvor schon vermutet, wird Google beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro die Kameraeigenschaften mit Künstlicher Intelligenz verbessern. So könnt ihr beim Filmen „Video Boost“ aktivieren und bekommt ein ruhigeres Ergebnis. Die Nachtsichtfunktion wird für Videoaufnahmen übernommen. Schwierige Lichtverhältnisse werden also kein Problem mehr darstellen. Gleichzeitig minimiert Google die Umgebungsgeräusche und fokussiert sich auf den Ton, in dessen Richtung gefilmt wird.

Doch nicht nur Videos werden optimiert, auch Fotos sollen mit den neuen Pixel-Handys noch besser werden. Google hat die Bildqualität in verschiedenen Lichtbedingungen überarbeitet, sodass ihr bestimmte Momente perfekt erfassen könnt. Zudem werden die Fähigkeiten bei der Bildbearbeitung ausgeweitet. Ihr könnt mit den neuen Handys noch umfangreichere Manipulationen durchführen. Spätestens am 4. Oktober erfahren wir alle Details bei der Präsentation.

