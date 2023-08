Pixel-Event angekündigt: Das stellt Google am 4. Oktober 2023 vor

Google hat nun offiziell angekündigt, dass das nächste Pixel-Event am 4. Oktober 2023 stattfinden wird. An diesem Tag ist also mit der Präsentation mehrerer neuer Geräte und Funktionen zu rechnen. Welche das sein dürften, verraten wir euch jetzt.

Google Facts

Google-Event am 4. Oktober 2023

Google will nachlegen und hat nun offiziell für Anfang Oktober 2023 ein neues Event angekündigt. Das Unternehmen hat zwar nicht genau verraten, was gezeigt wird, doch das dürfte im Grunde schon klar sein. Nachfolgend ein Überblick:

Pixel 8 (Pro): Ohne Zweifel dürfte Google auf diesem Event das Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit dem Tensor-G3-Chip vorstellen. Es handelt sich dabei um neue High-End-Smartphones, die an vielen Stellen nachgebessert werden sollen. Das Pixel 8 Pro soll beispielsweise ein Thermometer besitzen, mit dem ihr die Körpertemperatur messen könnt. Weiterhin könnte ein flaches Display zum Einsatz kommen. Auch neue Software-Features dürften eine große Rolle spielen.

Ohne Zweifel dürfte Google auf diesem Event das Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit dem Tensor-G3-Chip vorstellen. Es handelt sich dabei um neue High-End-Smartphones, die an vielen Stellen nachgebessert werden sollen. Das Pixel 8 Pro soll beispielsweise ein Thermometer besitzen, mit dem ihr die Körpertemperatur messen könnt. Weiterhin könnte ein flaches Display zum Einsatz kommen. Auch neue Software-Features dürften eine große Rolle spielen. Pixel Watch 2: Ebenfalls relativ sicher ist die nächste Generation der Pixel Watch. Optisch soll sich da nicht viel ändern, technisch soll die Smartwatch aber ordentlich aufgewertet werden. Auch hier dürften neue Software-Features eingeführt werden.

Ebenfalls relativ sicher ist die nächste Generation der Pixel Watch. Optisch soll sich da nicht viel ändern, technisch soll die Smartwatch aber ordentlich aufgewertet werden. Auch hier dürften neue Software-Features eingeführt werden. Pixel Buds: Google könnte dieses Event zudem dafür nutzen, um neue Kopfhörer vorzustellen. Vielleicht sogar eine neue Pro-Generation, um noch besser mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Android 14 dürfte schon vorher veröffentlicht werden. Google könnte aber für die Smartphones noch einige zusätzliche Software-Funktionen integrieren, die nur mit dem Pixel 8 (Pro) und Tensor-G3-Prozessor funktionieren. Schon die Pixel-6- und Pixel-7-Modelle hatten immer exklusive Funktionen mitgebracht.

Im Video blicken wir noch einmal zurück auf das Pixel 7 Pro:

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht Abonniere uns

auf YouTube

Google macht sich über Apple lustig

Google hat sein Pixel-Event kurz nach dem Apple-Event angekündigt, das schon am 12. September stattfindet. Passend dazu hat Google auch ein Video über das iPhone 15 und dessen „besondere Funktion“ veröffentlicht. Ein wirklich lustiges Video, das ihr euch gern anschauen könnt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.