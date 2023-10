Speedtest für Android und iOS: Die 3 besten Apps für das Smartphone

Welche Geschwindigkeit bei der Datenübertragung per WLAN, 4G oder 5G ihr mit eurem Android- oder iOS-Gerät erreicht, prüft ihr am besten mit einer entsprechenden App. Die besten dieser Speedtest-Apps haben wir für euch zusammengestellt.

Speedtests für die Überprüfung der Internetgeschwindigkeit am Computer sind seit langem populär, doch auch für Android- und iOS-Geräte sind mittlerweile Apps erhältlich, die die Geschwindigkeit des WLANs oder der mobilen Datenverbindung testen. Doch ist beim Testen der mobilen Datenverbindung Vorsicht geboten, falls ihr einen Volumentarif verwendet, denn natürlich fallen beim Test Datenübertragungen an. Daher solltet ihr in diesem Fall eure Internetgeschwindigkeit nicht zu häufig testen. Nun aber zu den besten Speedtest-Apps für Android und iOS.

Die Speedtest-App von Ookla

Am PC erfreut sich der Geschwindigkeits-Test des Anbieters Ookla einiger Beliebtheit und leistet auch als Speedtest-App für Android und iOS gute Dienste. Der Test nimmt etwa 30 Sekunden in Anspruch und liefert im Anschluss gute Ergebnisse. Gemessen wird neben Download- und Upload-Geschwindigkeit auch die Ping-Zeitspanne und die App liefert Echtzeit-Grafiken zur Verbindungsstabilität.

Die Speedtest-App von Ookla könnt ihr euch für Android und iOS hier herunterladen:

Speedtest von Ookla Ookla

Speedtest - ADSL Speed Test Ookla

5GMARK: Speedtest-App mit erweiterten Funktionen

Die App 5GMARK bietet einen etwas größeren Umfang an Funktionen als der Speedtest von Ookla. Neben dem obligatorischen Geschwindigkeitstest eurer Verbindung ermöglicht euch die App herauszufinden, wie sich eure Verbindung unter bestimmten Bedingungen verhält und wie sich dies jeweils auf die Übertragungsgeschwindigkeit auswirkt. Die Ergebnisse könnt ihr anschließend mit Ergebnissen von Nutzern aus eurem Land, eurer Region oder eures Smartphones vergleichen. Weiterhin könnt ihr mit 5GMARK eigene Testszenarien einrichten.

5GMARK ist ebenfalls für Android und iOS verfügbar:

5GMARK (Netzmonitor) QoSi.fr

5GMARK (3G/4G/5G speed test) QOSI

Die Speedtest-App SpeedChecker

Die App SpeedChecker misst einfach, schnell und genau eure Internet-Geschwindigkeit im WLAN- oder mobilen Netz. Dabei werden ebenfalls Upstream, Downstream und Ping unterstützt. Die von eurer Verbindung erzielten Werte könnt ihr für einen späteren Bedarf speichern und wer möchte, kann seine Ergebnisse in sozialen Netzwerken teilen.

Auch SpeedCheck ist für Android und iOS erhältlich:

SpeedChecker - Geschwindigkeit Speedchecker Ltd

SpeedChecker Speed Test Speedchecker Ltd

