iPhone 15: Bedienungsanleitung auf Deutsch

Im Lieferumfang eines neuen iPhone 15 ist neben dem Smartphone und dem Zubehör nur ein kleiner Zettel mit einer Schnellstartanleitung enthalten. Um Informationen zu allen Funktionen zu erhalten, kann man einen Blick in die Bedienungsanleitung des iPhone 15 werfen. Diese findet man im Support-Bereich von Apple.

Genau genommen liefert Apple kein eigenes Handbuch für das iPhone 15. Stattdessen gibt es eine Anleitung für iOS 17. Dort sind die Features aufgelistet, die das iPhone 15, iPhone 15 Plus sowie die Modelle Pro und Pro Max können. Die Bedienungsanleitung eignet sich aber auch für alle anderen iPhones mit der aktuellen iOS-Version. Einen kostenlosen PDF-Download bietet Apple für das iOS-17-Handbuch nicht an. Stattdessen gibt es die Anleitung als Web-Version für den Browser (weiter zur Apple-Seite).

iPhone 15: Handbuch mit ersten Schritten und Funktionen

Das iPhone-15-Handbuch kann man direkt auf dem iOS-Gerät lesen, aber auch auf dem PC oder einem iPad. Man benötigt keinen PDF-Reader, aber eine Internetverbindung, um alle Kapitel zu lesen. Über das Inhaltsverzeichnis erreicht man die verschiedenen Abschnitte, in denen man die Funktionen des iPhone 15 besser kennenlernen kann. Unter anderem gibt es hier folgende Themen:

Neue Funktionen in iOS 17

Konfiguration und erste Schritte

Personalisieren des Geräts

Arbeiten mit Text und Grafik

Apps

Siri

Sicherheitsfunktionen

Familienfreigabe

Bildschirmzeit

Zubehör

Verwenden des iPhone mit iPad, Mac und PC

CarPlay

Datenschutz und Sicherheit

Erneutes Starten, Aktualisieren, Zurücksetzen und Wiederherstellen

In unserem Tipps-Bereich findet ihr viele weitere Guides zu Funktionen am Apple-Smartphones sowie zu geheimen Features, die nicht in der Anleitung beschrieben werden.

iPhone 15: Bedienungsanleitung als PDF-Download?

In den einzelnen Kapiteln kann man Stöbern, wenn man sich einen Überblick über alle Features und technischen Spezifikationen der neuen iPhone-Modelle verschaffen will. Sucht man Hilfe zu einem konkreten Thema, kann man die Suchfunktion auf jeder der Support-Seiten nutzen. Dort kann man einen Begriff wie „Neustart“ oder „Gesten“ eingeben, um auf die dazu passenden Hilfeseiten verwiesen zu werden. Das iPhone-15-Handbuch ist komplett in deutscher Sprache verfasst. Ob Apple noch eine PDF-Version nachreicht oder das Handbuch wie bei älteren iOS-Versionen als E-Book im Apple-Books-Bereich zum Download anbieten wird, ist nicht bekannt.

