Google hat es geschafft: iPhone verliert, während Pixel-Handys zulegen

Google entwickelt mittlerweile seit einiger Zeit komplett eigene Smartphones und kann dort auch Funktionen integrieren, die andere Hersteller nicht bieten. Obwohl der Marktanteil immer noch sehr klein ist, kann Google in einigen Ländern echte Achtungserfolge landen und nimmt dem iPhone von Apple Marktanteile ab. So jetzt geschehen in Japan.

Google kann Apple in Japan Marktanteile abnehmen

Die Pixel-6- und Pixel-7-Smartphones können nicht nur rein technisch mit der Konkurrenz mithalten, sondern sie verkaufen sich auch relativ gut. Zumindest in Japan so gut, dass Google dort im zweiten Quartal 2023 seinen Marktanteil deutlich steigern konnte. Von lediglich 2 Prozent ging es auf einen Schlag hoch auf 12 Prozent. Und das zu Lasten von Apple, die in Japan nun unter eine magische Grenze gefallen sind.

Laut Bloomberg kommt Apple in Japan „nur“ noch auf einen Marktanteil von 46 Prozent und rutschte im zweiten Quartal damit unter die 50-Prozent-Marke. Zuvor lag der Marktanteil bei dominierenden 58 Prozent. Mehr als jeder zweite Smartphone-Verkauf ging in dem Land an Apple. Google hat Apple den größten Marktanteil abgenommen und mausert sich damit zu einer echten Alternative.

Mit dem iPhone 15 könnte Apple aber wieder aufholen. Die neuen Smartphones wurden technisch aufgerüstet und optisch zumindest minimal überarbeitet. Andere Hersteller spielen in Japan keine große Rolle. So kommt Samsung nur auf einen Marktanteil von 6 Prozent. Sogar der japanische Hersteller Sharp schafft mit 11 Prozent mehr. Sony als japanischer Hersteller kommt ebenfalls auf 6 Prozent. Japan ist also eine ganz eigene Smartphone-Welt.

Google macht sich gern über das iPhone lustig:

iPhone und Pixel-Handy treffen sich im Spa

Pixel 8 könnte weiteren Auftrieb bringen

Doch nicht nur Apple hat mit dem iPhone 15 nachgelegt. Google stellt am 4. Oktober neue Pixel-8-Smartphones vor, die ebenfalls einige starke Verbesserungen mitbringen sollen. Besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz soll Google den Smartphones wieder einige neue Tricks beibringen.

