YouTuber verrät den Grund: Darum brechen Apples Ladekabel so leicht

Beinahe jeder Apple-Nutzer hat es schon erlebt: Plötzlich zeigen sich kleine Risse in der Ummantelung des Ladekabels von iPhone, Mac und Co. Aber warum ist das so? Ein bekannter YouTuber beleuchtet die Hintergründe. Zwei Entscheidungen des Kult-Herstellers stehen dabei im Mittelpunkt.

Apples Zubehör ist alles andere ein Schnäppchen. Für ein kurzes (0,5 m) USB-Lightning-Kabel verlangt der iPhone-Hersteller bereits 25 Euro. Die horrende Preispolitik beim Originalzubehör macht es umso ärgerlicher, wenn das im Lieferumfang beigelegte Ladekabel für iPhone, iPad, Mac oder andere Apple-Geräte den Geist aufgibt und bricht.

Viele Apple-Nutzer sind mit diesem nervigen Problem vertraut, auch der Autor dieser Zeilen. Der bekannte YouTuber Apple Explained hat in einem Video eine Antwort auf die Frage gegeben, weshalb das so ist.

Apples Ladekabel: Design und Umweltschutz führen zu Bruch

Demzufolge sollen zwei Entscheidungen hauptverantwortlich für das Kabelproblem sein. Einerseits habe Apples Designabteilung gedrängt, eine dünnere und damit optisch attraktivere Kabelzugentlastung zu verbauen. Zwar sollen Apples Ingenieure eingewendet haben, dass eine weniger dicke Kabelzugentlastung zu vermehrtem Kabelbruch führen könne. Doch da Apples Desigteam stets das finale Wort habe, so Apple Explained, seien die Ingenieure schlicht überstimmt worden.

Ein weiterer Grund soll die Entscheidung gewesen sein, schrittweise auf umweltschädliche und giftige Materialien wie PVC in den Produkten zu verzichten. PVC werde in der Industrie dazu verwendet, Ladekabel haltbarer und widerstandsfähiger zu machen. Der Verzicht darauf soll ebenfalls dazu beigetragen, dass Apples Ladekabel leichter brechen. Das Gummimaterial, das Apple stattdessen verwendet, sei laut Apple Explained anfälliger für Brüche.

Gewebter Stoff statt Gummi: Trendwende bei Apples Ladekabel

Immerhin scheint Apple das Problem selbst angehen zu wollen. Neuerdings werden immer öfter Geräte mit einem Netzkabel ausgeliefert, das nicht mit einem Gummimaterial ummantelt ist, sondern mit einem gewebten Stoff. Brüche dürften hier kaum bis gar nicht mehr auftreten.

