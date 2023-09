iPhone: Pannendienst via Satellit anfordern – geht da?

Mit iOS 17 hat Apple die Funktion „Roadside Assistance“ bei aktuellen iPhone-Modellen eingeführt. Habt ihr einen Unfall oder eine Panne in einem Gebiet ohne Netzabdeckung, könnt ihr damit den Pannendienst via Satellitenanruf anfordern. Es gibt aber Einschränkungen.

iOS Facts

Wie so viele andere SOS-Satellitenfunktionen, ist auch der Anruf an den Pannendienst nicht für iPhone-Nutzer in Deutschland verfügbar, sondern lediglich in den USA möglich. Man benötigt mindestens ein iPhone 14 und iOS 17.

„Roadside Assistance“: Pannendienst via Satellit mit dem iPhone kontaktieren

Die Funktion ist zwar nur in den USA verfügbar, steht aber auch Besuchern zur Verfügung, die ihr iPhone nicht in den Vereinigten Staaten gekauft haben.

Falls ihr einen US-Urlaub plant, lohnt es sich also trotzdem, die Funktion zu kennen, schließlich sind die Straßen in den Staaten weit und oft unbewohnt. Solltet ihr zum Beispiel eine Panne in der einsamen Wüste von Nevada haben, könnt ihr mit der SOS-Funktion also auch in einem Funkloch schnell Hilfe bekommen, wenn das Smartphone keinen Zugang zum mobilen Datennetz hat. Die Funktion ist für Pannen ohne Lebensgefahr gedacht, also zum Beispiel, wenn ihr es nicht mehr rechtzeitig zur Tankstelle schafft oder ein Reifen unterwegs platzt. Sie ersetzt nicht den Notruf. So erreicht ihr den Auto-Service ohne Netz und Empfang:

Öffnet die Nachrichten-App auf dem iPhone. Drückt auf das Symbol, mit dem man eine neue Nachricht schreiben kann. Tippt im Empfängerfeld „Pannendienst“ beziehungsweise „Roadside“ ein und wählt den gefundenen Eintrag aus. Folgt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Hilfe zu erhalten.

Hinweis: Bei der Funktion wird die „American Automobile Association“ kontaktiert. Es handelt sich dabei um das US-Pendant des deutschen „ADAC“. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft wird benötigt und steht für Käufer eines iPhone-14- oder iPhone-15-Modells 2 Jahre lang gratis zur Verfügung. Für Nicht-Mitglieder können höhere Gebühren entstehen, falls ein Einsatz nötig wird.

iPhone: Pannendienst via Satellit anfordern

Damit das iPhone jemanden erreicht, müsst ihr es nicht in die Luft strecken, sondern könnt es ganz normal halten. Achtet aber darauf, dass das iOS-Gerät eine freie Bahn zum Himmel hat, um mit einem Satelliten kommunizieren zu können. Ihr solltet euch also zum Beispiel nicht in einem dichten Wald befinden. Sobald ihr jemanden erreicht habt, gebt ihr verschiedene Informationen an, etwa die Art eurer Panne und das Fahrzeugmodell. Gebt die notwendigen Daten ein, um Hilfe zu erhalten. Eventuelle Gebühren werden im Gesprächsverlauf mitgeteilt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.