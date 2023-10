Samsung beseitigt mit Android 14 einen großen Nachteil seiner Smartphones

Samsung ist zwar dafür bekannt, schnell neue Software-Updates zu verteilen, die Optimierung der Oberfläche ist aber nicht immer perfekt. Mit Android 14 und One UI 6.0 wird sich das laut neuesten Erkenntnissen ändern. Dann sollen die Smartphones erheblich flüssiger laufen und sogar mit dem größten Konkurrenten mithalten können.

Samsung-Smartphones laufen plötzlich flüssig

Einer der größte Nachteil von Samsung-Smartphones ist seit Jahren, dass die Geräte durch die mächtige Oberfläche One UI nicht immer flüssig laufen. Selbst High-End-Smartphones wie das Galaxy S23 Ultra können die Animationen nicht so sauber darstellen, wie es Apple mit dem iPhone schafft. Genau das soll sich mit One UI 6.0 laut ersten Tests ändern. Mit der 4. Beta-Version der neuen Oberfläche hat Samsung plötzlich eine flüssige Darstellung der Animationen hinbekommen, wie das nachfolgende Video zeigt:

Auf dem Samsung Galaxy S23 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 2 sind die Animationen der Oberfläche mittlerweile so flüssig, dass diese sogar sehr nah an iOS herankommen. Und das kommt von jemandem, der Samsung für die schwachen Animationen schon seit Jahren kritisiert.

Im Video könnt ihr sehen, dass selbst schnelle Wechsel nun ohne die für Samsung-Smartphones typischen Mini-Verzögerungen und -Ruckler laufen. Ob das wirklich immer so der Fall sein wird, wenn ihr das Handy länger verwendet, wird man nach dem offiziellen Release sehen. Interessant wird auch der Blick auf Modelle der Mittelklasse mit schwächeren Prozessoren und langsamerem Speicher. Wenn Samsung zunächst die High-End-Smartphones flüssig macht, wäre das schon ein guter erster Schritt.

Wir haben ein Video-Tipp für euch, wie ihr euer Samsung-Handy jetzt schon schneller macht:

Android 14 ist fast fertig

Google wird die finale Version von Android 14 mit großer Wahrscheinlichkeit im Oktober freigeben. Samsung ist am Ball und testet das neue Betriebssystem selbst mit älteren Smartphones wie dem Galaxy S21 oder Galaxy A53. Es wird interessant sein zu sehen, wie flüssig die neue Version auf solchen Geräten läuft.

