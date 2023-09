So sehen 40 bekannte Szenen aus Filmen und Serien ohne Special Effects aus

© Bildquelle: Getty Images/ Khosrork; Instagram/ movies.effects; Walt Disney 1 / 41

Anzeige

Jeder Film und jede Serie ist voller Spezialeffekte. Mit dem bloßen Auge lässt sich kaum erkennen, was echt ist und was am Computer ergänzt wurden. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, wie bekannte Szenen ganz ohne CGI aussehen.

Mehr Schein als sein? Definitiv. Der Instagram-Account movie.effects hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns zu zeigen, wie stark CGI das Ergebnis des fertigen Filmes oder einer Serie beeinflusst. Mit mehr als 500.000 Followern bringt dieser Account das ans Licht, was oft ungesehen bleibt. Viel Spaß dabei.