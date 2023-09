Wie bei Apple: Huawei-Fans stehen Schlange für neues Smartphone

Huawei steht zwar eigentlich noch immer unter einem US-Bann, doch große Auswirkungen hat das auf den chinesischen Konzern mittlerweile nicht mehr – zumindest nicht im Bereich der Smartphones. Dort hat Huawei seinen Kirin-Prozessor zurück und sogar ein 5G-Modem zur Verfügung. Und die Huawei-Fans laufen dem Konzern die Bude ein, als hätten sie sehnsüchtig auf die Auferstehung gewartet.

Huawei-Fans stehen für neue Smartphone Schlange

Huawei hat die US-Regierung mit dem eigenen Prozessor und 5G-Modem aus chinesischer Produktion richtig überrascht. Plötzlich wirken die US-Sanktionen nicht mehr komplett – zumindest nicht in China. Dort kann Huawei mit dem Mate 60 Pro oder Mate 60 RS Ultimate Design wieder Smartphones verkaufen, die keinen Einschränkungen unterworfen sind. Zum Verkaufsstart des neuen Luxus-Modells haben sich sogar Schlangen vor dem Huawei-Store gebildet:

Huawei-Fans stehen Schlange für ein neues Luxus-Smartphone. (Bildquelle: mydrivers

Ein chinesischer Nutzer hat in einem Livestream gezeigt, wie die Huawei-Fans sich für das neue Mate 60 RS Ultimate Design angestellt haben. Es handelt sich um ein absolutes Luxus-Handy, das zu Preisen von umgerechnet über 1.500 Euro verkauft wird. Ultimate Design ist dabei die neue Marke von Huawei, die besonders teure und extravagante Produkte abdeckt. Huawei hat damit also ordentlich Erfolg und es stellen sich Menschen fast wie beim iPhone-Launch von Apple an.

Im Video könnt ihr euch das Huawei-Smartphone anschauen:

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design vorgestellt

Interesse aktuell besonders groß

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich über 1,3 Millionen Menschen für das neue Mate 60 RS in der „Ultimate Design“-Version angemeldet haben. Auch deswegen dürften es die Huawei-Fans in den Länden versucht haben, um eines der Smartphones zu bekommen. Online dürften die Lieferzeiten bei so einem großen Interesse ziemlich hoch sein.

Nach Deutschland kommen weder das normale Huawei Mate 60 Pro noch das Mate 60 RS Ultimate Design. Huawei konzentriert sich auf den Markt in China und es sieht aktuell danach aus, als hätten die Fans dort nur darauf gewartet, wieder starke Huawei-Handys kaufen zu können.

