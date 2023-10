Pixel Watch 2 vorgestellt: Googles neue Wear-OS-Smartwatch nimmt es ganz genau

Google hat seine zweite Smartwatch vorgestellt. Die Pixel Watch 2 setzt auf einen neuen Herzfrequenzsensor, zahlreiche Fitbit-Funktionen und Wear OS 4.0. Bei aktiviertem Always-On-Display soll der Akku des Wearables 24 Stunden durchhalten. Als Gehäusematerial kommt recyceltes Aluminium zum Einsatz.

Google Facts

Google präsentiert Pixel Watch 2

Auf seinem „Made for Google“-Event hat der Konzern nicht nur die Pixel-8-Serie und die neuen Pixel Buds Pro vorgestellt, sondern auch die Smartwatch Pixel Watch 2.

Highlight ist der neue Multi-Path-Herzfrequenzsensor, der in Kombination mit KI für präzisere Gesundheits- und Fitnessmessungen sorgen soll. Ein weiterer Sensor misst die Hauttemperatur und auch der Blutsauerstoffgehalt (SpO2) kann mit der neuen Pixel Watch 2 überprüft werden.

Für das Gehäuse der Uhr setzt Google vollständig auf recyceltes Aluminium. Die Pixel Watch 2 hat einen Durchmesser von 41 mm und wiegt ohne Armband 31,5 Gramm. Das runde AMOLED-Display bietet Helligkeitswerte von bis zu 1.000 cd/m². Neben der haptischen Krone verfügt die Uhr über einen Funktionsknopf. Die Pixel Watch 2 ist nach IP68 zertifiziert und damit wasser- und staubdicht.

Drei Gehäusefarben stehen bereit. (Bildquelle: Google)

Für mehr Sicherheit sorgen Funktionen wie Sturzerkennung und Notfall-SOS. Besitzer können auch Informationen wie Blutgruppe, Allergien oder Krankheiten auf der Uhr speichern.

Der Akku hat eine Kapazität von 306 mAh und soll laut Google auch bei aktiviertem Always-On-Display 24 Stunden durchhalten, bevor er wieder aufgeladen werden muss. In etwa 45 Minuten soll der Akku wieder zu 85 Prozent geladen sein. Für einen vollen Akku benötigt man laut Google 80 Minuten. Als Verbindungsmöglichkeiten stehen Bluetooth 5.0, NFC, WLAN, GPS und optional LTE zur Verfügung. Wear OS 4.0 und viele Google-Apps sind vorinstalliert.

Google Pixel Watch 2 vorgestellt

Google Pixel Watch ab 349 Euro

Google bietet seine Pixel Watch in der WLAN-Variante in Deutschland für 349 Euro an. Wer die LTE-Variante bevorzugt, muss 449 Euro zahlen. Eine Bestellung ist ab sofort möglich.

Interessenten können aus einer ganzen Reihe von Armbändern wählen, die sich in Material und Farbe unterscheiden. Geflochtene Varianten sind ebenso erhältlich wie Leder-, Metall- und Kunststoffarmbänder. Für das Aluminiumgehäuse stehen die Farbvarianten Matte Black, Polished Silver und Champagne Gold zur Auswahl.