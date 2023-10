Android 14 für Xiaomi-Smartphones: Drei Modelle werden jetzt versorgt

Google hat Android 14 in der finalen Version für seine Pixel-Geräte freigegeben. Ab jetzt beginnt das Rennen der anderen Hersteller, die die neue Software ebenfalls auf ihre Smartphones und Tablets bringen müssen. Xiaomi beginnt zunächst mit einem Beta-Test für drei Handys. Dabei gibt es aber schon einen Haken.

Xiaomi startet Beta-Test von Android 14

Wenn ihr ein Xiaomi 13, 13 Pro oder 12T besitzt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Denn nur für diese drei Smartphones hat das chinesische Unternehmen den Test von Android 14 offiziell angekündigt. Im Xiaomi-Forum wurden mit der finalen Ankündigung von Google die Testbedingungen für die Xiaomi-Modelle veröffentlicht. So handelt es sich um einen Test der globalen Version, also könnt auch ihr aus Deutschland mitmachen. Es werden aber nur je 2.000 Tester pro Modell gesucht.

Die Teilnahme ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst euch auf einer Webseite freischalten lassen und dem Telegram-Chat beitreten, um dort weitere Informationen zu erhalten (Quelle: Xiaomi). Es besteht aber das Risiko, dass sich euer Handy nach der Installation von Android 14 nicht mehr einschaltet. In dem Fall müsstet ihr in einen Xiaomi-Store fahren, da euch aus der Ferne nicht anders geholfen werden kann. Zumindest in Deutschland wurden die Xiaomi-Stores kürzlich geschlossen. Das könnte also zum Problem werden, wenn etwas schief geht

Natürlich macht Xiaomi das alles nicht zum Spaß. Das chinesische Unternehmen möchte Feedback sammeln und mögliche Fehler finden. Ihr solltet also aktiv teilnehmen und berichten, wenn euch etwas auffällt. Ansonsten empfehlen wir euch auf die finale Version zu warten. Wann diese erscheint, steht in den Sternen.

Das erwartet euch in Android 14:

Weitere Xiaomi-Smartphones werden folgen

Xiaomi wird mit Sicherheit noch weitere Geräte mit Android 14 versorgen. Die kürzlich vorgestellten Xiaomi-13T-Modelle sind hier zwar nicht dabei, haben aber auch eine lange Update-Garantie und werden das neue Betriebssystem ebenfalls erhalten. Bei den Einsteiger- und Mittelklasse-Handys muss man abwarten, was Xiaomi offiziell ankündigt. Da ist die Update-Politik seit Jahren unklar.

