E-Auto von Xiaomi in Reichweite: Wichtiger Termin steht fest

Xiaomi wird voraussichtlich Mitte November auf einer Veranstaltung sein erstes Elektroauto vorstellen. Neben dem E-Auto selbst will der chinesische Hersteller auch einen Einblick in MiOS geben, das Betriebssystem für E-Fahrzeuge und das Smart Home.

Xiaomi: E-Auto-Präsentation im November?

Insider gehen davon aus, dass Xiaomi sein E-Auto auf einer Veranstaltung Mitte November erstmals offiziell vorstellen will. Möglicherweise findet die Präsentation am 10. November statt. An diesem Termin soll auch die Xiaomi-14-Serie gezeigt werden.

Den Berichten nach soll nicht nur das E-Auto selbst gezeigt werden, sondern auch das neue Betriebssystem MiOS, über das noch nicht viel bekannt ist. MiOS soll sich als System für Elektroautos etablieren, aber auch im Smart Home zu finden sein. Xiaomi könnte sogar noch weiter gehen und es im Laufe der Jahre als einziges Betriebssystem für alle Produkte sehen (Quelle: Kartikey Singh bei Twitter/X).

Ob und wann das erste Elektroauto vorgestellt wird, hat Xiaomi selbst noch nicht bestätigt. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Massenproduktion im ersten Quartal 2024 beginnen wird. Irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2024 könnten dann erste Bestellungen möglich sein.

Über die Ausstattung des Elektroautos schweigt sich der Hersteller noch aus. Einem früheren Leak zufolge soll die Lithium-Ionen-Batterie eine Kapazität von 101 kWh haben und 642 Kilogramm wiegen. Weitere Details sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Angeblich will Xiaomi zum Start zwei Modelle anbieten. Eines davon könnte in China zu einem Preis ab umgerechnet rund 36.000 Euro verkauft werden.

Sind E-Autos aus China wirklich günstiger? Die Antwort gibt es im Video:

Xiaomi: Bis zu 200.000 E-Autos pro Jahr

Xiaomi hat im August von der chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) die Genehmigung erhalten, bis zu 100.000 Elektroautos pro Jahr zu produzieren. In der eigenen E-Auto-Fabrik in Peking stehen bereits Produktionskapazitäten für bis zu 200.000 Fahrzeuge zur Verfügung.