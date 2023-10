Ikea verkauft einen neuen Bluetooth-Lautsprecher mit wechselbarem Akku

Neben JBL, Bose und Sony gibt's auch noch Ikea. Das schwedische Möbelhaus ist mittlerweile eine interessante Adresse für Audio-Produkte. Im Oktober kommt die dritte Generation der Ikea-Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt, der Name „Eneby“ wird dabei von „Vappeby“ abgelöst.

Vappeby von Ikea: Eine schicke Bluetooth-Box mit Wechselakku

Der Vappeby Bluetooth-Lautsprecher (20x20 cm, Gen. 3) ist der offizielle Nachfolger des Eneby Bluetooth-Lautsprechers (20x20 cm, Gen. 2). Schaut man auf das Design, ist das naheliegend. Wie sein Vorgänger ist auch Vappeby ist ein Quader mit klaren Kanten und einer quadratischen Front, oben kann ein Aluminium-Bügel zum Tragen oder Aufhängen angebracht werden. Das Gehäuse besteht aus zum Teil recyceltem ABS-Kunststoff.

Vappeby ist ein Bluetooth-Lautsprecher mit austauschbarem Akku (Bildquelle: Inter IKEA Systems B.V)

Ein besonderer Vorteil ist der austauschbare Akku bei Ikea Vappeby. Viele Lautsprecherhersteller setzen auf integrierte Batterien, die sich nicht ohne Weiteres wechseln lassen. Da alle Akkus mit der Zeit an Leistung verlieren, ist ein Wechselakku im Sinne der Nachhaltigkeit eine gute Sache. So lässt sich der Speaker hoffentlich über viele Jahre nutzen. Der Akku ist allerdings nicht Teil des Lieferumfangs und muss optional bei Ikea gekauft werden. Er nennt sich Eneby Akkusatz und kostet 20 Euro. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 25 Stunden angegeben – ein durchaus konkurrenzfähiger Wert. Ansonsten kann die Box aber auch per beiliegendem Stromkabel ohne Akku betrieben werden, etwa wenn sie vor allem zuhause verwendet wird.

Ikea Vappeby: Technik, Preis und Verfügbarkeit

Für den Sound sind ein Hochtöner und ein Tiefmitteltreiber zuständig. Aus einem einzelnen Vappeby ertönt also nur Mono-Klang. Wer unbedingt Stereo möchte, kann aber zwei baugleiche Vappeby drahtlos zu einem Stereopaar verbinden. Die Lautstärke wird per Drehregler eingestellt, auf der Rückseite ist eine Eingangsbuchse (AUX) für kabelgebundene Quellen vorhanden. Netter Bonus: Spotify Tap ist eine Funktion, die Spotify auf Knopfdruck ermöglicht.

Der Ein-/Aus-Button von Ikea Vappeby kann Spotify mit einem Knopfdruck starten (Bildquelle: Bedienungsanleitung)

Ikea Vappeby ist ab 1. Oktober 2023 in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich und kostet 59,99 Euro.

