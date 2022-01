Sei es beispielsweise bei Kleidung, Essen oder Technik – immer wieder stolpert man über den Begriff „Nachhaltigkeit“. Aber was bedeutet das eigentlich?

Uns allen begegnet immer wieder der Begriff „Nachhaltigkeit“, gerade auch hinsichtlich der Technik: Sei es bei E-Autos oder Smartphones wie dem Fairphone. Doch was umfasst Nachhaltigkeit eigentlich alles? In wessen Verantwortung steht nachhaltiges Handeln? Und wann ist nachhaltig wirklich nachhaltig? Versuchen wir, den fast ungreifbaren Begriff Nachhaltigkeit etwas greifbarer zu machen.

Die vielen Bedeutungen von Nachhaltigkeit

Keine Erfindung von Heute

Zugegeben: Auch ich gehöre zu den Menschen, die vegan leben, Minimalismus toll finden und lieber Second-Hand-Klamotten kaufen als neue Kleidung. Unterm Striche achte ich also darauf, ein nachhaltiges Leben zu führen. Und ja, ich würde dem zustimmen, dass ein nachhaltiger Umgang mit jeglicher Form von Konsum gerade heute mehr und mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber tatsächlich steht Nachhaltigkeit nicht erst seit dem hippen Flat-White-Zeitalter im Vordergrund.

Die Geschichte des Begriffs „Nachhaltigkeit“ geht einige Jahrhunderte zurück. Keine Sorge, ich will nicht zu lang in der Vergangenheit wühlen, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es auch nicht völlig hinten runterfallen lassen. Den Anfang machte bereits im 18. Jahrhundert der Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz mit seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“, der einen Rückgang der Wälder aufgrund von verstärkter Abholzung und zu geringer Wiederbepflanzung feststellte und zu einem Umdenken in der Wirtschaft aufrief. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „legte er den Grundstein für die deutsche Forstwirtschaft und das Prinzip des nachhaltigen Umgangs mit Rohstoffen.“

Daneben ist eine der wichtigsten Instanzen in der Geschichte der Nachhaltigkeit der Club of Rome, der 1968 von sechs Wissenschaftlern und Ingenieuren gegründet wurde – mit dem Ziel der Sicherung der Zukunft von Mensch, Tier und Natur (Quelle: Wikipedia). Vier Jahre später erschien dessen Abhandlung „Die Grenzen des Wachstums“, durch die laut der Deutschen Gesellschaft Club of Rome erstmals „das Verstehen ökologischer Zusammenhänge und die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in ein breiteres öffentliches Bewusstsein [traten].“ Sowohl Hans Carl von Carlowitz als auch der Club of Rome sorgten also nicht nur für mehr Verständnis für nachhaltiges Leben und Handeln, sondern gingen vor allem auch kritisch damit um.

Ökologie, Ökonomie, Gesellschaft

Aus der Vergangenheit rund um den Begriff „Nachhaltigkeit“ wird deutlich, dass es bei Nachhaltigkeit um die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt geht. Doch 1987 hielt die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen im sogenannten Brundtland-Bericht fest, dass es insgesamt drei gleichwertige und miteinander verwobene Dimensionen gibt, die zu einer nachhaltige Zukunft führen: Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Nachhaltige Entwicklung wurde schließlich wie folgt übersetzt definiert: „Die nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“

Das heißt also, dass Wirtschaft und Gesellschaft bewusst mit der Umwelt, also jeglichen Ressourcen und Rohstoffen umgehen sollten, sodass deren Erhalt gesichert und zusätzlich ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt werden kann. So können wir heute einen Beitrag für unsere Zukunft und die Zukunft nachfolgender Generationen leisten.

Hinsichtlich dieser drei Dimensionen gibt es verschiedene Modelle (Quelle: bpb): Beispielsweise ist das Drei-Säulen-Modell bekannt, laut dem Ökonomie, Ökologie und Soziales auf Nachhaltigkeit aufbauen, jedoch nicht ineinander übergehen. Dagegen bilden im Nachhaltigkeitsdreieck die drei Seiten zusammen ein Ganzes. Doch so schön diese Nachhaltigkeitsmodelle auch klingen – Kritik können sie sich dennoch nicht entziehen. So wird auf der Seite Utopia.de hervorgehoben, dass das Drei-Säulen-Modell zu theoretisch ist und viel Interpretationsspielraum zulässt, was meiner Einschätzung nach auch auf das Nachhaltigkeitsdreieck zutrifft. Zudem sei die Gleichwertigkeit der drei Dimensionen ebenfalls kritisch zu sehen, da schließlich eine gesunde Umwelt Basis und Ziel gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handelns ist – der Ökologie sollte also mehr Gewicht zugesprochen werden.

Weiterhin könne auch eine vierte Dimension, die Kultur, hinzukommen. Laut der Deutsches UNESCO-Kommission trägt der kulturelle Sektor hinsichtlich verschiedener Vereine, (Religions-)Gemeinschaften, aber auch Theater, Museen, Hochschulen und so weiter ebenso Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Ihr seht, ein einheitliches und umfassendes Modell zur nachhaltigen Entwicklung ist schwer zu entwerfen. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, die Grenzen von Nachhaltigkeit stets neu zu ziehen und zu überdenken, ohne es ad absurdum zu führen.

Ist nachhaltig immer nachhaltig?

Die fließenden Grenzen der Nachhaltigkeitsmodelle sorgen also dafür, dass Nachhaltigkeit so schwer definierbar ist. Utopia.de macht dahingehend deutlich, dass es sogar ein dehnbares Wort ist, gerade weil es viele Bedeutungen in sich trägt.

In der Welt der Finanzen und der Wirtschaft steht ein nachhaltiges Handeln beispielsweise auch für Langlebigkeit, unabhängig von ökologischen Faktoren. Das gleiche gilt dann auch für Produkte: Nicht immer muss ein als nachhaltig beworbenes Produkt mit Umweltfreundlichkeit gleichgesetzt werden, sondern meint eine lange Lebensdauer. Und klar: Langlebigkeit ist natürlich ein Kriterium, das für Nachhaltigkeit relevant ist, aber es kommt auch auf die genutzten Ressourcen an. So hat man vielleicht zu Hause noch den alten Kühlschrank der Lieblingstante bei sich stehen, der zwar nach 30 Jahren immer noch läuft, aber viel zu viel Strom frisst und FCKW-Treibhausgase (Fluorchlorkohlenwasserstoffe), die als umweltschädlich galten und seit den 1990er-Jahren in Deutschland und fast überall weltweit verboten sind (Quelle: Umweltbundesamt).

Schließlich kommt hinzu, wie wir als Einzelpersonen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und was es für uns bedeutet. Dahingehend hat Statista eine Umfrage von 2021 veröffentlicht, welche Kriterien hinsichtlich nachhaltiger Dienstleistungen und Produkte für die Befragten wichtig sind. Dabei sind vor allem eine umweltfreundliche Verpackung und Vermeidung von Tierleid mit über 50 Prozent fast gleichauf. Danach folgen faire Arbeitsweisen und die Regionalität der Produkte, also dass es keine langen Transportwege gibt. Es gibt noch zahlreiche weitere Aspekte in dieser Umfrage, doch sie alle zeigen ganz gut, dass gerade für viele von uns tatsächlich die drei Punkte Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft bei der Frage nach Nachhaltigkeit zusammenspielen.

Mehr Nachhaltigkeit in der Technik

Mal mehr, mal weniger nachhaltig

Wie oben bereits beschrieben, sind die genannten Nachhaltigkeitsmodelle nur schwer anzuwenden. Jedoch ist das natürlich kein Grund für Technik-Hersteller sich aus diesem Bereich völlig herauszuhalten. Ganz im Gegenteil: Verschiedene Hersteller haben nachhaltige Produkte und Arbeitsweisen zu ihrer Philosophie gemacht. Ein gutes Beispiel ist Fairphone. Der niederländische Smartphone-Hersteller achtet nicht nur darauf, dass das Gerät selbst aus nachhaltigen Materialen besteht, sondern dass ebenfalls „faire Arbeitspraktiken in der Elektronikindustrie in den Mittelpunkt gerückt werden“ (Quelle: Fairphone). Nachhaltigkeit wird hier ganzheitlich gedacht und vor allem auch transparent gemacht.

Doch nicht jeder Technik-Hersteller ist so vorbildlich wie es bei dem Fairphone der Fall ist. Schauen wir uns den Bereich der E-Autos an, ist es zwar löblich, dass dank des Elektromotors keine Abgase ausgestoßen werden. Jedoch ist der Batteriebetrieb kritisch zu sehen: Laut dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit arbeitet der integrierte Elektromotor in E-Autos zwar effizienter als bei Verbrennungsmotoren, doch neben dem verstärkt anfallenden Elektroschrott hat die Produktion ihren Preis: So fordere die hohe Menge an Lithium zum Leid des (vorrangig australischen) Ökosystems einen hohen Wasserverbrauch und das für die Lithium-Ionen-Batterie nötige Kobalt wird unter gesundheits- und umweltschädigenden Bedingungen abgebaut (Quelle: Die Zeit).

Ein drittes Beispiel ist Apple: Unter dem Punkt „Umweltschutz“ klärt das US-amerikanische Unternehmen über seine Werte hinsichtlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf. Versprochen wird, dass das Unternehmen all seine Produkte bis 2030 klimaneutral gestalten will. Eines der großen Ziele sei, dass schließlich nur noch recycelte Rohstoffe genutzt werden, also keine neue Materialien mehr in den Apple-Kreislauf geraten. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, da beispielsweise auch das Recycling von Aluminium einem schwierigen Prozess unterliegt (Quelle: Utopia.de). Zudem bewertete Stiftung Warentest die Unternehmensverantwortung bei Apple hinsichtlich Transparenz, Unternehmenspolitik, Soziales und Umwelt lediglich mit ausreichend. So wird schnell ein Greenwashing-Vorwurf laut, doch was bedeutet Greenwashing eigentlich?

Greenwashing statt Nachhaltigkeit

Im Oktober 2021 hat das US-amerikanische Zeitung „The Guardian“ einen Artikel veröffentlicht, wie die Riesen Amazon, Samsung, Disney und eben auch Apple Lobby-Gruppen finanziell unterstützt haben, die gegen das US-Klimaschutzgesetz der Demokraten agieren. Dahingehend hielt Kyle Herrig, President von Accountable.US (einer Organisation, die investigativ den Einfluss derartig großer Unternehmen im Auge behält) fest: „Große Unternehmen erzählen uns gerne, wie engagiert sie sich für die Bewältigung der Klimakrise und den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft einsetzen, aber hinter verschlossenen Türen finanzieren sie genau die Verbände, die mit Händen und Füßen dafür kämpfen, das größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten zu stoppen“ (Übers. d. Red.).

Und ja, das Problem ist, dass Unternehmen natürlich wissen, was Konsumentinnen und Konsumenten hören wollen. Und indem man mehr und mehr nachhaltige Produkte anbietet oder seine Unternehmensphilosophie dahingehend anpasst, erweitert man im Endeffekt auch wieder seine Zielgruppe. Doch, wie uns das obige Beispiel von Apple und Co. zeigt, sind die Versprechen nicht immer wahr. Dahingehend kann man von „Greenwashing“ sprechen. Im Oxford Dictionary wird Greenwashing wie folgt übersetzt definiert: „Aktivitäten eines Unternehmens oder einer Organisation, die darauf abzielen, Menschen vorzugeben, dass sie sich um die Umwelt sorgen, obwohl ihre eigentlichen Handlungen tatsächlich der Umwelt schaden.“

Hinzukommt das bereits oben benannte Problem, dass die Grenzen des Nachhaltigkeitsbegriffs sehr fließend sind. Da dadurch eine einheitliche Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“ schwierig ist und einige Unternehmen verschiedene Schlupflöcher suchen, überrascht kaum. Jedoch hebt das Wissenschaftsmagazin Quarks hervor, dass sich nicht hinter jeder unausgereiften Nachhaltigkeits-Strategie gleich Greenwashing verbirgt. Ein nachhaltiger Wirtschaftskreislauf benötigt seine Zeit. Wichtig ist jedoch, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern ehrlich begegnet wird und keine falschen Versprechen gemacht werden.

Wer steht in der Verantwortung?

Bei all diesen kritischen Themen wie Greenwashing, Lobby-Arbeit und so weiter kann man sich als Privatperson schnell überfordert fühlen. Doch als Verbraucherin oder Verbraucher kann man am Ende nur nach besten Wissen und Gewissen handeln und es sollte nicht verlangt werden, dass man sich bis ins kleinste Detail mit den tatsächlichen Werten und Handlungen eines Unternehmens auskennt. Viel wichtiger ist, dass an dieser Stelle die Politik greift. Bereits 1998 hielt der Deutsche Bundestag fest, dass seitens der Politik entsprechende Regelungen, Überprüfungen und Sanktionen notwendig sind, die dafür sorgen, dass die Wirtschaft und vor allem der Markt nachhaltiger werden und sich Unternehmen an bestimmte Richtlinien halten.

2015 wurde auf politischer Ebene durch die UN die Agenda 30 verabschiedet, die, laut der Bundesregierung, „weltweit menschenwürdiges Leben [...] schaffen [will].“ Dahingehend wurden 17 Nachhaltigkeitsziele definiert, die verschiedene ökonomische, ökologische und soziale Kriterien erfüllen, also ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Darunter zählen Ziele wie die Bekämpfung von Armut, Hunger und Diskriminierung, der Schutz allen Lebens, aber ebenso saubere Energie und menschenwürdige Arbeitsweisen. Zudem wird in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2021 festgehalten: „Die Politik bzw. der Gesetzgeber müssen im Rahmen ihrer Lenkungsfunktion Anreize zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen geben.“

Außerdem sollen laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Nachhaltigkeitsberichte relevanter werden. Diese legen offen, inwiefern das Unternehmen ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig handelt. Bisher sind ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung noch nicht für alle Unternehmen verpflichtend (laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales „für große börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigen“), können aber auch freiwillig veröffentlicht werden.

So ein Nachhaltigkeitsbericht ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, da Unternehmen angehalten sind, offenzulegen, inwiefern sie nachhaltig handeln. Zudem sei auch mit Sanktionen zu rechnen, sofern Unternehmen der Berichterstattung nicht nachkommen (Quelle: CSR-News). Jedoch verlangt ein solcher Nachhaltigkeitsbericht viel von den Verbraucherinnen und Verbrauchern ab: Man kann sich dabei auf ein sehr langes Dokument einstellen, dessen Strukturierung teilweise unübersichtlich wirkt (Beispiel: Nachhaltigkeitsbericht von Samsung). Ich nehme an, dass sich nur wenige Privatpersonen auf so eine Mammut-Lektüre freiwillig einlassen.

Was kann man selbst tun?

Den Siegel-Dschungel besser verstehen

Obwohl man als Einzelperson nicht in der Verantwortung stehen sollte, allein die Welt zu retten, gibt es dennoch einige Dinge, die man tun kann, möchte man sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Am Ende haben Verbraucherinnen und Verbraucher schließlich Einfluss auf die Nachfrage und das entsprechende Angebot. Jedoch möchte ich an dieser Stelle nicht mit dem Finger auf jede und jeden Einzelnen zeigen, sondern nur einige Anregungen geben, wie man selbst bewusster mit Nachhaltigkeit umgehen kann.

So lohnt es sich immer, verschiedene Siegel zu hinterfragen. Viele Hersteller rühmen sich mit zahlreichen Siegeln, wie zum Beispiel Fairtrade. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und kann man ihnen immer vertrauen? Die Bundesregierung hat dafür die Initiative „Siegelklarheit“ ins Leben gerufen, die wortwörtlich mehr Klarheit in den Siegel-Dschungel bringen will. In dem Siegelverzeichnis findet ihr eine Auflistung verschiedener Zertifikate mit einer entsprechenden Wertung.

Recherche lohnt sich

Dahingehend kann ich persönlich auch die Seite Utopia.de empfehlen. Es gibt bereits zu vielen Siegeln ausführliche Artikel über deren Glaubwürdigkeit und Kritik, wie beispielsweise zum Blauen Engel. Aber generell ist Utopia eine Plattform, die umfangreich über unterschiedliche Themen rund um Nachhaltigkeit kritisch informiert und aufklärt. Hat man eine Frage zu einem bestimmten nachhaltigen Produkt oder einem entsprechenden Thema, bietet Utopia in vielen Fällen gute Anhaltspunkte und Denkansätze.

Passend dazu hat Statista im Frühjahr 2021 eine Umfrage veröffentlicht, welche Nachhaltigkeitsthemen für die Befragten besonders im Vordergrund standen. Der richtige Umgang mit Abfällen, Lebensmitteln und Mikroplastik waren dabei fast gleich auf.

Falls ihr aber nach Inspiration sucht, wie ihr nachhaltiger leben könnt, bietet sich abermals die Website 17Ziele an. Angelehnt an die 17 Nachhaltigkeitsziele gibt es da auch die sogenannten Tu Du's: Also Anregungen, um einen eigenen Beitrag für die 17 Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Beispielsweise die Reparatur kaputter Geräte als diese in den Müll zu werfen, sich ehrenamtlich zu engagieren, verpackungsfrei einzukaufen oder ein Konto bei einer nachhaltigen Bank anzulegen, wie die Tomorrow-Bank.

Übrigens: In dem Podcast „Geil Montag“ werden zahlreiche Gründerinnen und Gründer nachhaltiger Start-Ups aus verschiedenen Bereichen interviewt. Auch da findet man immer gute Anregungen und bekommt obendrauf spannendes Hintergrundwissen. Seit Oktober 2021 wird der Podcast jedoch nicht mehr weitergeführt.

Aber: Sei nicht zu hart zu dir

Will man sich für mehr Nachhaltigkeit starkmachen, sollte man sich auch nicht davor scheuen, das eigene Kaufverhalten zu hinterfragen. Das heißt: Bevor man ein Produkt kauft, könnte man sich selbst fragen, ob man dieses wirklich braucht. Wenn ja: Gibt es das Produkt vielleicht auch als ein nachhaltiges Modell (wie zum Beispiel das Fairphone)? Und muss es unbedingt neu sein, oder könnte man es vielleicht auch gebraucht kaufen über eBay und Co. oder vom Nachbarn ausleihen?

Ein Tipp meinerseits ist, sich Zeit zu nehmen. Heutzutage wird man oft dazu verleitet, immer sofort das gewünschte Produkt zu ergattern. Aber es macht tatsächlich viel aus, sich vor einer Investition in ein neues Produkt wirklich damit auseinanderzusetzen. Dadurch geht man nicht nur bewusster mit dem eigenen Geld um, sondern schätzt das Gekaufte viel mehr.

Aber zum Schluss möchte ich nochmal hervorheben, dass man nicht zu hart zu sich sein sollte. Es kann trotzdem vorkommen, dass man ein Produkt über Amazon kauft, obwohl man das eigentlich nicht mehr wollte. Zudem gelangt man schnell in einen Nachhaltigkeits-Teufelskreis, dass es gefühlt nie nachhaltig genug sein kann und es immer ein Haar in der Suppe gibt. Dadurch kann man sich verständlicherweise schnell verunsichert und demotiviert fühlen. Aber selbst wenn es erstmal nur kleine Schritte in eine nachhaltige Richtung sind, macht das schon viel aus. Nachhaltig zu leben und zu handeln ist ein Prozess – in der Politik, in der Technik und auch bei sich selbst.