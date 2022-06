Am 5. Juni wird global der Weltumwelttag begangen. Wir von GIGA nehmen das zum Anlass, eine Woche lang Nachhaltigkeit in all ihren Facetten zu thematisieren. Seid dabei!

Grün ist GIGA schon immer, aber es geht noch grüner: In den kommenden 7 Tagen werden wir täglich Artikel und Videos zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlichen. Eine kleine Auswahl, worauf ihr euch freuen könnt:

Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umweltschutz . Wir erklären euch, was noch – und was nicht. Das Schlagwort hört man zurzeit nämlich ziemlich oft – nicht zuletzt in der Werbung. Aber hat das immer Hand und Fuß oder sind die Versprechen Augenwischerei? Unter dem Stichwort Greenwashing gehen wir der Frage nach.

. Wir erklären euch, was noch – und was nicht. Das Schlagwort hört man zurzeit nämlich ziemlich oft – nicht zuletzt in der Werbung. Aber hat das immer Hand und Fuß oder sind die Versprechen Augenwischerei? Unter dem Stichwort gehen wir der Frage nach. Ein Smartphone ist fast schon eine Notwendigkeit im Alltag. Leider verbrauchen die Geräte wertvolle Ressourcen und Energie in der Produktion, durch Fertigung und Transport hinterlassen sie einen tiefen CO₂-Fußabdruck. Wir geben Tipps, worauf ihr achten könnt, um den Alltag mit Smartphone nachhaltiger zu gestalten.

zu gestalten. Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, ob und wie wir Nachhaltigkeit in Produkttests auf GIGA sichtbar machen. Die erste Antwort ist Ja. Das Wie und Warum dokumentieren wir so transparent wie möglich.

sichtbar machen. Die erste Antwort ist Ja. Das Wie und Warum dokumentieren wir so transparent wie möglich. Nachhaltigkeit kann auch Geld sparen: Kollege Peter hat sich ein Balkonkraftwerk angeschafft, um den Energieverbrauch zuhause mit kostenlosem Solarstrom teil-zu-kompensieren. Wir veröffentlichen die ersten zwei Teile seiner Artikelserie neu und komplettieren sie mit Peters erstem Fazit nach einem Jahr Nutzung.

angeschafft, um den Energieverbrauch zuhause mit kostenlosem Solarstrom teil-zu-kompensieren. Wir veröffentlichen die ersten zwei Teile seiner Artikelserie neu und komplettieren sie mit Peters erstem Fazit nach einem Jahr Nutzung. Und außerdem? Wir bringen Berichte zu Elektromobilität und Tests zu nachhaltigen Smartphones, wir interviewen die Berliner Stadtreinigung zum Thema Recycling, geben Tipps, um alte Hardware wieder fit zu machen und, und, und.

Alle Inhalte der Themenwoche

Ihr möchtet nichts verpassen? Abonniert uns bei Facebook, Twitter oder Telegram.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).