WhatsApp hat vor einiger Zeit eine neue Funktion spendiert bekommen, mit der ihr bereits verschickte Nachrichten löschen könnt. Doch was passiert, wenn ihr es euch plötzlich anders überlegt habt? Tja, diesen Fehler kann man dann nicht mehr rückgängig machen – zumindest jetzt noch nicht. Das wird sich aber ändern.

WhatsApp Facts

WhatsApp: Gelöschte Nachrichten wiederherstellen

Während WhatsApp an der Möglichkeit arbeitet, bereits abgeschickte Nachrichten zu bearbeiten, gibt es erneut eine sehr positive Nachricht zu vermelden. Der Messenger wird laut WABetaInfo nämlich bald eine Funktion bekommen, mit der ihr gelöschte Nachrichten wiederherstellen könnt. Sobald ihr eine Nachricht löscht, taucht unten im Messenger eine Nachricht auf, in der ihr auf „rückgängig machen“ gehen könnt. Sollte euch also ein Fehler unterlaufen und ihr hab die falsche Nachricht gelöscht, dann holt ihr sie so wieder zurück.

In der nicht öffentlichen Testversion von WhatsApp funktioniert das Wiederherstellen von gelöschten Nachrichten aktuell wenige Sekunden nach dem Löschen. Habt ihr eine Nachricht also vor längerer Zeit entfernt, könnt ihr diese laut aktuellem Stand nicht wiederherstellen. Da sich die neue Funktion aktuell in Entwicklung befindet, kann sich das bis zum finalen Release natürlich noch ändern.

Die neue Funktion zum Wiederherstellen von gelöschten Nachrichten wird plattformübergreifend funktionieren. Ihr werden aber nicht beispielsweise eine Nachricht in WhatsApp Web löschen und am Handy dann wiederherstellen können. Laut aktuellem Kenntnisstand wird das nur auf dem gleichen Gerät innerhalb weniger Sekunden funktionieren. Vergleichbar mit einem Browser-Fenster in Chrome, das ihr geschlossen habt und einige Sekunden wiederherstellen könnt. So könnt ihr euch die Funktion für WhatsApp vorstellen.

Die besten Alternative zu WhatsApp:

Wann wird die neue WhatsApp-Funktion freigeschaltet?

Die neue WhatsApp-Funktion befindet sich aktuell in Entwicklung. Es ist noch nicht bekannt, wann sie freigeschaltet wird. Das kann durchaus noch Wochen oder Monate dauern. Wir werden euch informieren, wenn ihr die Funktion nutzen könnt.