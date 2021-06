GIGA per Telegram? Jeden Tag frische News, Tests und Tipps direkt aufs Handy bekommen? Und das kostenlos? Na, aber hallo!

Telegram Facts

Ja, richtig gelesen: Ihr könnt GIGA ab sofort auf Telegram abonnieren. So bleibt ihr bestens informiert in Sachen Tech und Games. Natürlich vollkommen kostenlos!

Um zwei offensichtliche Reaktionen vorwegzunehmen: Nein, Telegram ist nicht so sicher wie WhatsApp und Signal. Und ja, da sind auch frei drehende Soulbarden und eskalierende Veganköche unterwegs. Das ist uns in dem Fall aber wurscht, denn: Ganz viele von euch sind da – und GIGA jetzt auch. Also: Gönnt euch Abo.

Was bekomme ich?

Je nachdem, welche Themen ihr abonniert habt, bis zu 10 Nachrichten am Tag mit frischen News von GIGA.

Was kostet das?

Nix.

Wie melde ich mich an?

Geh im Browser auf t.me/gigatelebot oder suche in Telegram auf dem Handy nach dem Nutzer @gigatelebot. Klicke/Tippe unten auf „START“. Klicke/Tippe in der Willkommensnachricht die Themen an, die dich interessieren. Alternativ kannst du auch die Namen der Themen, die dich interessieren, in den Chat eingeben.

Welche Befehle gibt es?

android – Android-Themen abonnieren (Android, Google, Samsung, Huawei...)

– Android-Themen abonnieren (Android, Google, Samsung, Huawei...) apple – Apple-Themen abonnieren (iPhone, iPad, Mac, iOS, Apps ...)

– Apple-Themen abonnieren (iPhone, iPad, Mac, iOS, Apps ...) games – Games-Themen abonnieren (Konsolen, Gaming-Hardware, Top-Spiele, Gratis-Games ...)

– Games-Themen abonnieren (Konsolen, Gaming-Hardware, Top-Spiele, Gratis-Games ...) tech – Tech-Themen abonnieren (Windows, Hardware, Software, Audio&Video, E-Mobility ...)

– Tech-Themen abonnieren (Windows, Hardware, Software, Audio&Video, E-Mobility ...) deals – Deals abonnieren (die besten Schnäppchen im Netz – Konsolen, Handys und mehr)

– Deals abonnieren (die besten Schnäppchen im Netz – Konsolen, Handys und mehr) allethemen – Alle Themen abonnieren

– Alle Themen abonnieren stop – Alle Themen-Abos beenden

– Alle Themen-Abos beenden start – Willkommensnachricht neu senden und Themenauswahl neu starten

Lange Rede, kurzer Sinn: Ihr solltet auf diesen Button klicken:

