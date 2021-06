Mitte April hat Sony mehrere neue Android-Smartphones vorgestellt. Zwei Informationen fehlten damals aber. Wie viel die Handys kosten und wann sie auf den Markt kommen. Beide Informationen liefert MediaMarkt jetzt aus – entgegen Sonys Plan.

Sony Xperia 5 III wirklich richtig teuer

Es ist schon über zwei Monate her, als Sony das Xperia 5 III und Xperia 1 III vorgestellt hat. Irgendwann im Frühsommer sollen die Smartphones in Deutschland auf den Markt kommen. Während die meisten Menschen die Smartphones nach so langer Zeit schon vergessen haben, tauchen endlich Preise auf, die doch schon etwas überraschen. Das Sony Xperia 5 III mit 128 GB internem Speicher und 8 GB RAM kostet laut MediaMarkt 999 Euro. Das Xperia 1 III sogar 1.299 Euro – hat Notebookcheck entdeckt.

Laut den geleakten Informationen, die mittlerweile wieder entfernt wurden, müssen wir auf beide Smartphones auch noch eine gewisse Zeit warten. Sony will das Xperia 5 III und Xperia 1 III wohl erst Anfang August auf den Markt bringen. Das wären fast vier Monate nach der Vorstellung. Eine Ewigkeit für Smartphones, die nach einem halben Jahr gefühlt schon veraltet sind. Beide Informationen hat Sony offiziell noch nicht geteilt. Im Vergleich dazu hat das Samsung Galaxy S21 hat zum Marktstart 849 Euro gekostet und ist mittlerweile erheblich günstiger zu haben. Bis Anfang August wird der Preis weiter sinken. Sony wird es mit den beiden Smartphones also wirklich schwer haben.

Sony Xperia 5 III ist ein vielversprechendes Smartphone

Bei der Vorstellung des Xperia 5 III war ich eigentlich begeistert von den Verbesserungen, die Sony im Vergleich zum Vorgänger umgesetzt hat. Im Endeffekt ist man fast überall da nachgezogen, wo die Konkurrenz vorn lag. Dazu gehört ein 120-Hz-Display, der aktuellste Prozessor, eine neue und bessere Kamera und vieles mehr. Ob man jetzt aber noch so euphorisch ist, wenn das Handy wirklich 999 Euro kostet? Besonders, wenn Ausstattungsmerkmale wie eine kabellose Ladefunktion fehlen? Die Verkaufszahlen werden es zeigen.

