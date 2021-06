Das Samsung Galaxy S21 Plus 5G gehört zu den besten und beliebtesten Android-Smartphones auf dem Markt. Im Rahmen des Prime Day 2021 bietet Amazon das Handy jetzt so günstig wie selten an.

Samsung Galaxy S21 Plus im Preisverfall

Originalartikel:

Nach nur wenigen Wochen auf dem Markt ist das Samsung Galaxy S21 bereits jetzt günstiger zu haben. Saturn hat nämlich im Rahmen des Super Bowl 2021 eine Mehrwertsteueraktion gestartet, bei der man fast 16 Prozent Rabatt erhält. Das Handy kam für 849 Euro auf den Markt und wird durch die Aktion für schlappe 713,16 Euro verkauft. Meldet man sich dann noch für den kostenlosen Newsletter an, bekommt man einen 10-Euro-Gutschein und ladet so bei knapp über 700 Euro. Der finale Preis wird im Warenkorb angezeigt.

Die Aktion läuft nur bis zum 9. Februar 2021 um 9:59 Uhr. Neben dem normalen Galaxy S21 könnt ihr natürlich so auch das Galaxy S21 Plus und Galaxy S21 Ultra bei Saturn mit fettem Rabatt kaufen.

Was macht das Samsung Galaxy S21 so besonders?

Das Samsung Galaxy S21 erfüllt im Grunde alle Wünsche, die wir seit Jahren haben. Es besitzt ein hervorragendes flaches Display, eine tolle Kamera, hohe Performance und sehr gute Akkulaufzeit. Das sind nicht nur Versprechungen von Samsung. Im Test das Galaxy S21 hat sich gezeigt, dass man in der aktuellen Generation zwar einige Kompromisse eingehen muss, diese aber mit Bedacht getroffen wurden und ein perfekt ausbalanciertes Handy erzeugen. Wer einen treuen Begleiter für die nächsten Jahre sucht, ist beim Galaxy S21 genau an der richtigen Stelle.

Wird der Preis des Samsung Galaxy S21 weiter fallen?

Auf jeden Fall. Normalerweise wäre das Galaxy S21 aktuell auch nicht so günstig zu haben. Nur durch die Aktion von Saturn kann man wenige Tage nach dem Marktstart so viel Geld sparen. Auf lange Sicht wird der Preis aber weiter fallen. GIGA wird diesen Artikel regelmäßig aktualisieren und euch hier die besten Preise zusammenfassen.