Lidl verkauft ab heute einen echten Luxus-Gasgrill von Rösle zum Hammerpreis

Die neue Grillsaison steht vor der Tür und damit genau die richtige Zeit, um sich einen neuen Gasgrill zu gönnen. Genau das könnt ihr am 8. Mai 2024 bei Lidl machen. Der Discounter verkauft nämlich den Rösle BBQ-Station Gourmet G3 zu einem Schleuderpreis. Wer da nicht zuschlägt, verpasst vermutlich den Gasgrill-Deal des Jahres.

Lidl verkauft Rösle-Gasgrill für 249 Euro

Wenn es einen guten Grund gibt, am 8. Mai 2024 vor einem Lidl zu stehen, dann ist es für einen Rösle-Gasgrill zum Hammerpreis. Der Discounter verkauft nämlich an diesem Tag den Rösle BBQ-Station Gourmet G3 in Edelstahl für schlappe 249 Euro. Das Angebot gilt an dem Tag sowohl in den Filialen als auch online. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Bei Lidl bekommt ihr einen Luxus-Gasgrill von Rösle für 249 Euro. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Als der Rösle BBQ-Station Gourmet G3 auf den Markt kam, hat er 849 Euro gekostet. Doch auch jetzt verlangen Händler wie Amazon satte 549 Euro (bei Amazon anschauen). Das sind einfach 300 Euro mehr als Lidl. Der Discounter unterbietet alle Händler deutlich und verlangt einen fast schon absurd günstigen Preis. Die anderen Händler im Überblick:

Was bietet der Rösle-Gasgrill von Lidl?

Ihr bekommt mit dem Rösle BBQ-Station Gourmet G3 einen sehr hochwertigen Gasgrill mit Edelstahlgehäuse, der über drei Brenner mit einer Leistung von jeweils 3,5 kW verfügt. Damit lässt sich alles anständig auf dem Gussrost aus emailliertem Gusseisen zubereiten. Damit ihr euer Grillgut immer im Blick habt, ist direkt ein Fenster eingebaut. Dadurch müsst ihr den Deckel nicht ständig anheben und spart so im Endeffekt auch Gas. Der Gasgrill verfügt über zwei Ablagen an den Seiten und steht auf vier Rollen. Eine Gasflasche lässt sich unten verstauen.

Optional bietet Lidl am gleichen Tag die passende Abdeckung für nur 14,99 Euro an. Diese solltet ihr euch auf jeden Fall auch kaufen, denn sie stammt ebenfalls von Rösle, besitzt eine hohe Qualität und passt perfekt zu diesem Gasgrill.

