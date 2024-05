Keine 6 Euro bei Amazon: Jeder Handy- und Notebooknutzer hat danach gesucht

Wer unterwegs auf Reisen ist, der hat im Schlepptau von Smartphone und Notebook jede Menge Kabel dabei. Hinzu kommen noch Netzteile und vieles mehr an kleinteiligem Zubehör. Wohin nur damit? Bei Amazon gibt es die Lösung des Problems aktuell ein ganzes Stück günstiger – eine praktische Kabeltasche für unter 6 Euro. Das Angebot gilt aber nur kurze Zeit.

Liegen auch bei euch unzählige Kabel, Netzteile, Speicherkarten, Festplatten, Adapter und zig anderes Zubehör für iPhone, Smartphone und Notebook wild verteilt im Rucksack oder Koffer? Seid auch ihr auf der Suche nach einer Lösung für dieses offensichtliches Desaster?

Günstiger bei Amazon: Kabeltasche für Smartphone- und Notebookzubehör

Schaut euch jetzt mal diese praktische und kompakte Kabeltasche von „Ronoza“ bei Amazon an. Die nimmt es mit all dem genannten Zubehör auf und verstaut es ordentlich und korrekt. Regulär zahlt ihr für den Organizer bei Amazon 7,56 Euro. Im Moment gibt es aber einen Rabatt von 26 Prozent. Damit kostet die Tasche nur noch 5,59 Euro (bei Amazon ansehen).

Ronoza Kabeltasche – Organizer für Kabel, Netzteile uvm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.05.2024 08:27 Uhr

Bei diesem Preis muss man nicht lange überlegen und sich sollte sich ein gutes Stück Ordnung gönnen. Leider wissen wir nicht, wie lange das Angebot noch gilt und wie viel Stück bei Amazon im Lager liegen. Im Zweifelsfall solltet ihr deshalb eine mögliche Kaufentscheidung nicht zu lange überlegen.

Da passt was rein. (Bildquelle: Amazon)

Die Tasche bietet jede Menge Platz für Kabel, diverse Netzteile und vieles mehr. Entsprechende Fächer und Bänder sorgen für die richtige Arretierung im Inneren. Zu groß ist der mobile Begleiter aber nicht. Mit den Abmessungen von 22 x 17 Zentimetern (etwas größer als ein iPad mini) passt der Kabel-Organizer nämlich auch noch in nahezu jedem Rucksack, in den Koffer oder in andere Tragetaschen.

Laut Hersteller besteht die Tasche aus robusten und hochwertigen Stoff (Nylongewebe) und soll sogar wasserdicht beziehungsweise wohl eher wasserabweisend sein. So bleibt das Innere gut geschützt und kann nicht kaputtgehen. Der größte Vorteil aber: Nie wieder müsst ihr jetzt das passende Kabel suchen, denn ihr wisst ja, wo ihr es in der Ronoza-Kabeltasche verstaut habt.

Was die Kunden zu sagen haben

Was aber sagen eigentlich Kundinnen und Kunden zur Tasche, die sie bereits im Einsatz haben? Mit derzeit 10 Bewertungen sind bis jetzt noch nicht zu viele Stimmen zusammengekommen. Immerhin gibt es aber schon jetzt eine positive Durchschnittsnote von 4,4 von maximal 5 Sternen. 64 Prozent vergeben die volle Punktzahl, 13 Prozent verteilen 4 Sterne und der Rest bewertet mit 3 Sternen – weniger Punkte gibt es nicht. Ergo: Passt und ist damit gekauft.