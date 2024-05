Google Pixel 8a vorbestellen: Hier sichert ihr euch den günstigsten Preis

Das Google Pixel 8a lässt sich ab sofort vorbestellen – den günstigsten Preis als Vorbesteller sichert ihr euch jetzt mit einem genialen o2-Angebot. Wir verraten euch, warum sich der Deal lohnt und wie ihr bis zu 150 Euro on top für euer Altgerät bekommt.

Google Pixel 8a bei o2 vorbestellen

Nach heißen Gerüchten und vermeintlichen Leaks ist es endlich offiziell: Das neue Google Pixel 8a wurde vorgestellt und ist zum Release am 14. Mai erhältlich – ihr könnt euch aber schon jetzt das neue Modell der beliebten Pixel-a-Serie als Vorbesteller sichern. Bei o2 bekommt ihr einen Mega-Deal im Bundle mit dem Tarif „Mobile M“ und holt euch das neue Pixel 8a mit 5G-Datenflat für nur 32,99 Euro Grundgebühr bei einer Ratenzahlung über 36 Monate (Angebot jetzt bei o2 ansehen).

Damit zahlt ihr nur 3 Euro Aufpreis im Monat für das brandneue Google-Smartphone im Vergleich zum Normalpreis des Tarifs. Ein absoluter Schnäppchen-Tipp für alle, die sich das Google-Handy zusammen mit einem absoluten Top-Tarif möglichst günstig sichern möchten.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: o2 Mobile M

Netz: Telefónica

25 GB 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) + weitere 5 GB Datenvolumen jedes weitere Jahr

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Ihr könnt bei dem o2-Angebot aus den neuen Farbvarianten „Bay“, „Obsidian“ und „Porcelain“ frei wählen.

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von o2?

Pixel 8a in „Bay“ bei o2 vorbestellen: Neues Android-Phone jetzt mit 25+ GB Datenflat im Bundle. (Bildquelle: Google)

Ein brandneues Smartphone muss nicht zwingend teuer sein – vor allem Tarif-Angebote lohnen sich, wenn ihr mit topaktuellen Modellen wie dem Pixel 8a unterwegs sein möchtet. o2 bietet dabei mit dem „Mobile M“-Tarif ein echtes Highlight-Bundle, bei dem eure 25-GB-Datenflat mit jedem Jahr um weitere 5 GB erweitert wird. So könnt ihr das Maximum aus eurem neuen Smartphone rausholen, ohne ständig aufs Datenvolumen achten zu müssen.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 32,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis Versandkosten

(einmalig) 4,99 Gesamtkosten nach 36 Monaten 1.193,63 Euro Gerätewert

(UVP zum Google-Release) 549 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 644,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 17,91 Euro Zum Angebot bei o2

Der UVP für das neue Google Pixel 8a (128 GB) liegt bei 549 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten ab, zahlt ihr bei einer Ratenzahlung über 36 Monaten effektiv gerechnet nur 17,91 Euro im Monat. Für eine Allnet-Flat 25 GB + 5 GB jedes weitere Jahr ein sehr guter Deal – zum Vergleich: Der Normalpreis allein für den Tarif ohne Smartphone beträgt 29,99 Euro im Monat.

Wer sein Altgerät gleichzeitig loswerden möchte, kann noch on top sparen: o2 spendiert bis zu 150 Euro für den „Trade in“ eures Smartphones – der Wert wird je nach Gerät und Zustand ermittelt. Wer sich den Deal sichern will, sollte allerdings schnell sein – das Vorbesteller-Angebot zum Pixel 8a gilt nur noch bis spätestens 14. Mai.

Die Highlights des neuen Google Pixel 8a

6,1 Zoll Display

128 GB interner Speicher

8 GB RAM

120 Hz

Dual-Rückkamera mit 64 MP und 13 MP Ultraweitwinkel

13 MP Frontkamera

Tensor G3 SoC

Gemini Nano Support

7 Jahre OS-, Security-Upgrades und Feature Drops

Zu den Highlights zählen außerdem Features wie „Best Take„, mit dem ihr Gruppenfotos aus mehreren besten Bildern zusammenstellen lassen könnt – damit nie wieder Fotos mit dem einen Freund, der immer die Augen zu hat. Mit dem „Magic Editor“ könnt ihr außerdem Objekte in Fotos verschieben, Größen ändern oder einzelne und störende Objekte in Fotos löschen. Wer vor allem den Fokus auf Videos setzt, kann sich außerdem auf die „Audio Magic Eraser„-Funktion freuen. Hier könnt ihr nervige Hintergrundgeräusche automatisch entfernen lassen.

Googles Pixel 8a in verschiedenen Farben jetzt vor Release vorbestellen. (Bildquelle: Google)

Smarte AI-Features im Google Pixel 8a

Auch auf Googles hauseigene AI-Features wie Gemini oder Circle to Search müsst ihr beim neuen Pixel 8a nicht verzichten – das neue A-Serienmodell bringt zusätzlich Funktionen wie Echtzeitübersetzungen per Kamera oder im Messenger mit sich. Alle weiteren Infos und Details zum neuen Pixel 8a sowie dem o2 Tarif-Bundle findet ihr jetzt direkt auf folgender Übersichtsseite:

