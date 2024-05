o2 senkt Preise: Diese Kunden profitieren besonders

Bei o2 gibt es ab 7. Mai eine neue Preisstruktur, die sowohl für Glasfaser-Heimtarife als auch für Prepaid-Handytarife gilt. Kunden profitieren von bis zu 10 Euro weniger Grundgebühr bei den o2-Home-Tarifen und bis zu 7 GB mehr Datenvolumen im Prepaid-Bereich. Hier erfahrt ihr alle Infos im Detail.

o2: Glasfaser-Tarife werden günstiger

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen neuen Internet-Tarif zuzulegen, sollte sich bis zum 7. Mai gedulden, denn dann senkt o2 die Grundgebühr für die Glasfaser-Tarife o2 Home M und L um jeweils 5 Euro (alle Glasfaser-Tarife bei o2 ansehen). Bei den Tarifen mit 100 MBit/s beziehungsweise 250 MBit/s habt ihr dann – je nach Verfügbarkeit an eurem Standort – die Wahl zwischen Glasfaser, Kabel und DSL zu einem einheitlichen monatlichen Grundpreis. Außerdem wird der Preis für den Glasfaser-Gigabit-Tarif o2 Home XXL mit 1.000 MBit/s von 79,99 Euro auf nur noch 69,99 Euro im Monat reduziert.

o2 Glasfaser: Aktion ab 7. Mai

Passend dazu startet am 7. Mai eine Aktion, bei der Kunden noch mehr sparen können. Bei Abschluss des o2 Home M, XL oder XXL über 24 Monate Laufzeit gibt's in den ersten zwölf Monaten 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr. Der Bestseller-Tarif o2 Home L kostet im ersten Vertragsjahr sogar nur 19,99 Euro und damit ganze 25 Euro weniger als ab dem 13. Monat.

Bedingung hierbei ist, dass der Anschluss an eurem Standort vom primären Infrastrukturpartner Deutsche Telekom realisiert wird. Wenn ihr in einer von UGG versorgten Region wohnt, gilt der Rabatt jeweils nur für sechs Monate. Grundsätzlich ist noch der Wegfall des Erschließungspreises in Höhe von 599,99 Euro erwähnenswert und auch den Anschlusspreis erlässt euch o2.

Alle wichtigen Aktionsdetails im Überblick:

o2 Home L im ersten Jahr 19,99 Euro monatlich, danach 44,99 Euro

o2 Home M, L und XXL im ersten Jahr: 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr

Erschließungspreis von 599,99 Euro entfällt

Anschlusspreis entfällt

24 Monate Laufzeit, ein Monat Kündigungsfrist

o2 Prepaid: Mehr Datenvolumen für's Geld

Auch bei seinen Prepaid-Handytarifen dreht o2 an der Preis- und Datenschraube. Ab 7. Mai steigt das Datenvolumen in den Tarifen o2 Prepaid S, M, L um bis zu 7 GB (alle Prepaid-Tarife bei o2 ansehen). Gleichzeitig sinkt der Preis um jeweils drei Euro für vier Wochen. Zudem greift die 2023 eingeführte „Weitersurfgarantie“, die das Surfen nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 384 KBit/s möglich macht. Auch der „App-Bonus“, mit dem sich Kunden alle 28 Tage 1 GB Extra-Datenvolumen in der „Mein o2“-App kostenlos dazubuchen können, bleibt erhalten.

Die neuen o2 Prepaid-Tarif-Preise im Detail

Alle Tarife beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat, 5G mit 300 MBit/s und EU-Roaming.

o2 Prepaid S: 8 GB Datenvolumen für dauerhaft 9,99 Euro für vier Wochen.

8 GB Datenvolumen für dauerhaft 9,99 Euro für vier Wochen. o2 Prepaid M: 15 GB Datenvolumen für dauerhaft 14,99 Euro für vier Wochen.

15 GB Datenvolumen für dauerhaft 14,99 Euro für vier Wochen. o2 Prepaid L: 25 GB Daten­volumen für dauerhaft 19,99 Euro für vier Wochen.

25 GB Daten­volumen für dauerhaft 19,99 Euro für vier Wochen. o2 Prepaid Max bleibt unverändert bei 999 GB für 74,99 Euro für vier Wochen.

Prepaid oder monatlich kündbar – was ist besser?

