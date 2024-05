Android 15 knipst bei allen Apps das Licht aus

Der Dark Mode ist eines der ersten Sachen, die ich bei der Einrichtung eines neuen Smartphones direkt aktiviere. Blöd nur, dass nicht alle Android-Apps einen dunklen Modus besitzen. Genau da könnte Android 15 zum Einsatz kommen, denn damit wird man wohl bei allen Apps das Licht ausknipsen können.

Google Facts

Android 15 kann allen Apps den Dark Mode aufzwingen

Besonders bei Smartphones mit OLED-Displays bietet es sich an, den Dark Mode zu nutzen. Doch auch sonst ist der Modus in Apps einfach angenehmer für die Augen. Doch nicht alle Apps haben einen Dark Mode, selbst wenn sie extrem beliebt sind. Google möchte wohl mit Android 15 nachhelfen. Zukünftig werdet ihr laut den Informationen von AndroidAuthority nicht nur den dunklen Modus aktivieren, sondern Apps zum Dark Mode zwingen können.

Anzeige

Android 15 kann Apps zum Dark Mode zwingen. (Bildquelle: Mishaal Rahman/AndroidAuthority)

In den Einstellungen kommt demnach ein Punkt dazu, mit dem ihr eben nicht nur normal den Dark Mode aktivieren könnt, sondern auch den Zwang für Apps. Laut der Quelle ist diese Funktion schon seit Android 10 vorhanden, aber nie freigegeben worden. Mit Android 15 könnte das passieren, denn es klappt bei sehr vielen Apps, soll ein Test gezeigt haben. Am Ende kommt es natürlich darauf an, ob Google die Funktion mit Android 15 wirklich freigibt.

Anzeige

Wir haben den Desktop-Modus von Android 15 bereits ausprobiert:

Smartphone als PC nutzen: Google aktiviert den Pixel Desktop Abonniere uns

auf YouTube

Google hat viel vor in Android 15

Neben dem erzwungenen Dark Mode will Google mit Android 15 auch verschwundene Smartphones finden, selbst wenn diese ausgeschaltet sind. Außerdem soll endlich ein „Private Space“ integriert werden, mit dem ihr Apps vor fremdem Zugriff schützen könnt. Etwas kontrovers ist hingegen die neue Möglichkeit, dass sich Bluetooth nach einem Tag automatisch wieder einschaltet. Ansonsten natürlich der Desktop-Modus, den wir euch oben im Video zeigen. Es ist also ziemlich viel Neues dabei.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.