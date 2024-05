WhatsApp: Update macht beliebte Funktion viel besser

WhatsApp macht Kanäle besser: In der neuesten Beta-Version des Messengers für Android sind einige nützliche Neuerungen für Channels aufgetaucht. Das Erstellen eigener und das Entdecken bestehender Kanäle wird so viel einfacher. Auch die Verwaltung der Kanäle soll weniger aufwendig werden.

WhatsApp verbessert Channel-Liste

In der neuesten Beta-Version von WhatsApp für Android steht eine grundlegende Überarbeitung der Kanalliste im Mittelpunkt. Auch wenn sich die Neuerung noch in der Entwicklungsphase befindet, lohnt sich ein Blick auf die überarbeitete Funktion – denn die Vorabversion lässt bereits erahnen, was WhatsApp an Verbesserungen plant.

WhatsApp arbeitet daran, die Verwaltung von Kanälen insgesamt zu vereinfachen, sowohl für Nutzer als auch für Administratoren. Ein neuer Einstiegspunkt in der Oberfläche macht es Nutzern noch einfacher, eigene Kanäle zu erstellen und neue zu entdecken. Außerdem wird das Verifizierungsabzeichen direkt in der Kanalliste angezeigt (Quelle: WABetaInfo). So können offizielle Channels schneller erkannt werden.

Unseren WhatsApp-Channel könnt ihr ganz einfach abonnieren:

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Möglichkeit, mehrere Kanäle gleichzeitig für Massenaktionen auszuwählen. So können Nutzer Aktionen wie Stummschalten, als gelesen markieren oder Pinnen für mehrere Kanäle durchführen. Diese Funktion soll dazu beitragen, den Zeitaufwand für die Verwaltung der Kanäle zu reduzieren. Wer viele Kanäle abonniert oder selbst erstellt hat, wird die Zeitersparnis sicher zu schätzen wissen.

Kennt ihr schon die Videobotschaften von WhatsApp?

WhatsApp: Videobotschaften verschicken

auf YouTube

WhatsApp: Wann gibt es die neue Kanalliste für alle?

Bisher ist die überarbeitete und erweiterte Kanalliste nur in der Beta-Version der Android-App aufgetaucht. Sie sieht schon recht ausgereift aus, weshalb eine Veröffentlichung für alle Nutzer nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Auch in der iOS-Variante des Messengers ist mit einer baldigen Verfügbarkeit zu rechnen.