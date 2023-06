WhatsApp führt mit den „Kanälen“ ein neues Feature ein. Diese Channels verstecken sich im Menü hinter dem Bereich „Aktuelles“. Was steckt hinter der neuen Funktion und was kann man damit machen?

Der „Aktuelles“-Bereich mit den Kanälen ist getrennt von den privaten Chat-Verläufen mit Freunden und Bekannten.

WhatsApp führt „Channels“ ein: Was steckt dahinter?

Die Kanäle sind ein Feature für Beiträge von Unternehmen und Business-Accounts. Damit können Organisationen, aber auch Einzelpersonen aktuelle Meldungen verschicken. Unternehmen können die Kanäle zum Beispiel für Werbung nutzen, Influencer haben damit eine Möglichkeit, Informationen mit ihren Fans zu teilen. Ähnlich funktionieren zum Beispiel die Kanäle in Telegram. Anders als bei einem normalen Chat und dem Community-Feature wird dabei kein Gespräch eröffnet. Stattdessen werden hierüber ähnlich wie beim Broadcast-Feature Meldungen an eine Vielzahl von Nutzern verschickt, ohne dass diese voneinander erfahren und darauf antworten können. Anders als private Nachrichten sind Channels-Beiträge nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

WhatsApp-Nutzer können innerhalb der Channels-Funktion in einem Verzeichnis nach verschiedenen Personen und Organisationen anhand von Themen und Interessen suchen und den entsprechenden Kanälen für zukünftige Status-Updates folgen. Die Kanalbetreiber sehen die Telefonnummern und Profilfotos der folgenden Nutzer nicht. Anders als in sozialen Medien sieht man auch nicht, welche anderen WhatsApp-Nutzer einem Kanal folgen.

So sieht die Chanels-Funktion in WhatsApp aus (Bildquelle: WhatsApp)

So funktionieren die Kanäle in WhatsApp

Status-Nachrichten von Unternehmen verschwinden nach 30 Tagen automatisch. Screenshots und weitergeleitete Nachrichten sind standardmäßig erlaubt, die Kanalbetreiber können das Speichern und die Weitergabe der Nachrichten allerdings einschränken. Man kann auch bestimmte Nutzergruppen blockieren und einschränken, wer einem Kanal folgen oder ihn im Verzeichnis finden kann.

Das Channel-Feature wird zunächst in Singapur und Kolumbien gestartet. In den folgenden Wochen soll die Funktion dann in weiteren Ländern ausgerollt werden.

