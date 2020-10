Neben der höheren Datensicherheit sticht der Messenger Telegram insbesondere auch durch spezielle Features gegenüber Konkurrenten wie WhatsApp heraus. Eines dieser Features sind die Telegram-Kanäle. Hier erfahrt ihr, was das ist, wie ihr sie selbst anlegt, wie man einem Telegram-Kanal beitritt und wie man sie findet. Außerdem erklären wir euch den Unterschied zu Telegram-Gruppen.

Bei Telegram gibt es Telegram-Kanäle und Telegram-Gruppen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Features liegt in der Beteiligung und in der möglichen Mitgliederzahl:

In einer Telegram-Gruppe darf jeder mitreden.

darf jeder mitreden. Ein Telegram-Kanal hat einen Besitzer, der das alleinige Recht hat, seine Posts abzusetzen. Alle anderen können nur zuhören und nicht antworten.

Bilderstrecke starten (14 Bilder) Das können andere Messenger besser als WhatsApp

Telegram-Kanäle finden – Tipps und Warnungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr einen Telegram-Kanal finden könnt. Wollt ihr einfach nur herumstöbern, bis ihr ein passendes Themengebiet findet, dann ruft die folgenden Verzeichnisse im Browser auf:

Wer nun ein paar interessante Telegram-Kanäle finden möchte, wird möglicherweise überrascht werden. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war genau das zu erwarten: Sobald man sich die verschiedenen Übersichten ansieht, die im Netz zu finden sind, sticht vor allem eine Art von Kanälen hervor – die Porno-Channels.

Auf gar keinen Fall solltet ihr in einem Telegram-Kanal Filme, Musik oder Software downloaden. Nicht nur, dass ihr euch damit in den meisten Fällen strafbar macht, es werden auch noch Apps verbreitet, die mit Trojanern oder Malware verseucht sind und eure Sicherheit gefährden.

Einem Telegram-Kanal beitreten

Es gibt drei Möglichkeiten wie ihr einem Telegram-Kanal beitreten könnt:

Ihr bekommt eine Beitrittseinladung von einem Telegram-Kontakt. Ihr kennt einen Telegram-Channel und sucht ihn in der App. Ihr findet einen interessanten Kanal in einer Liste im Browser und tretet aus der Kanal-Vorschau bei.

Im ersten Fall enthält die Nachricht einen Beitrittslink, den ihr lediglich antippen müsst, um dem Kanal beizutreten. Ihr könnt ihn jederzeit wieder verlassen.

Wenn ihr allerdings einen Telegram-Kanal kennt oder etwa den Kanal einer bestimmten Person sucht, braucht ihr dazu in der App nur die Suche aufzurufen und den Kanal-Namen einzutippen. Dann seht ihr euch den Kanal an und wenn es der richtige ist, tippt ihr unten auf „Beitreten“

Ihr solltet den Telegram-Kanal nach dem Beitritt in den Einstellungen stummschalten, um nicht ständig Benachrichtigungen zu bekommen.

Im dritten Fall findet ihr beispielsweise einen interessanten Kanal in einer der weiter oben beschriebenen Listen. In der Regel könnt ihr euch den Kanal dann anschauen, ohne ihm direkt beizutreten. Gleichzeitig wird aber unten im Fenster ein Button mit der Aufschrift „Beitreten“ angezeigt. Sobald ihr darauf tippt, seid ihr sofort Mitglied des Kanals und bekommt die Meldung „Du bist dem Kanal beigetreten“ angezeigt.

Einen eigenen Telegram-Kanal anlegen

So legt ihr einen eigenen Telegram-Kanal an:

Öffnet das Menü in Telegram, indem ihr links oben auf die 3 horizontalen Striche tippt. Wählt aus dem Menü „Neuer Kanal“.

Gebt einen Titel für den neuen Kanal an. Optional könnt ihr auch eine Beschreibung eingeben.

Tippt oben auf den Haken. Im nächsten Fenster legt ihr fest, ob es sich um einen öffentlichen oder privaten Kanal handeln soll. Im zweiten Fall wird auch ein Einladungslink erzeugt, den ihr weitergeben könnt.

Zu guter Letzt könnt ihr aus euren Telegram-Kontakten gleich ein paar Mitglieder aussuchen, die ihr zu eurem neuen Kanal einladen wollt.

Einen Telegram-Kanal verlassen

Wenn ihr euch in einem Telegram-Kanal befindet, seid ihr zum Zuschauer degradiert. Im Gegensatz zu Telegram-Gruppen könnt ihr hier nichts machen. Wenn ihr nicht bei jedem Posting in dem Kanal eine neue Benachrichtigung bekommen wollt, so könnt ihr den Kanal stummschalten:

Öffnet den Kanal. Tippt oben rechts auf die drei Punkte. Wählt aus dem Menü die Option „Stummschalten“.

Falls das nicht reicht und der Inhalt des Kanals euch nicht mehr interessiert, so besteht jederzeit die Möglichkeit, einen Telegram-Kanal zu verlassen:

Tippt in der Liste eurer Kanäle auf den Kanal, den ihr verlassen wollt und haltet den Finger darauf gedrückt. Nach einem Augenblick erscheint unten ein Menü mit verschiedenen Optionen. Ganz unten steht die Option „Kanal verlassen“. Tippt darauf.

Jetzt werdet ihr noch gefragt, ob ihr den Kanal wirklich verlassen wollt und danach seid ihr raus. Ihr könnt dem Kanal später durch einen Einladungslink wieder beitreten.

Große Umfrage zu WhatsApp, Messenger, Threema und Co.

Welchen Messenger nutzt ihr, welche Features sind euch wichtig und macht ihr euch über Datenschutz Gedanken? Nehmt an unserer Umfrage teil und erfahrt, wie andere das Thema Messenger sehen.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.