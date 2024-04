Android 15 erhält eine Funktion, die sich viele seit Jahren wünschen

Android 15 wird wohl doch ein viel umfangreicheres Software-Update als viele zunächst erwartet haben. Einige Wochen vor der Entwicklerkonferenz Google I/O 2024 tauchen immer mehr Informationen auf. Dieses Mal geht es um eine praktische Funktion, die sich viele seit Jahren wünschen.

Android 15 erhält „Private Space“

Google versucht Jahr für Jahr die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer besser zu schützen. 2024 könnte mit Android 15 endlich eine Funktion eingeführt werden, die gefühlt schon seit Jahren überfällig ist. Es geht um einen „Private Space“, in dem eure Apps und persönlichen Daten sicher sind, auch wenn ihr euer Handy aus der Hand gebt. AndroidAuthority hat die neue Funktion gefunden und direkt ausprobiert. Wundert euch nicht, das Video ist wirklich ohne Ton:

Wenn ihr euren „Private Space“ in Android 15 einrichtet, dann könnt ihr dort Apps aktivieren, die sich anders verhalten werden. Wollt ihr den privaten Bereich aktivieren, dann müsst ihr diesen zunächst freischalten. Apps, die dort genutzt werden, zeigen keine Benachrichtigungen an, damit diese nicht auffliegen. Geschützte Apps werden mit einem kleinen Schlosssymbol angezeigt, sodass ihr wisst, welche Apps abgesichert sind. Zum Freischalten könnt ihr den PIN oder biometrische Sensoren verwenden. Den PIN könnt ihr individuell festlegen. Es handelt sich also nicht um den gleichen PIN wie beim Freischalten eures Handys.

Wenn ihr den „Private Space“ eingerichtet und Apps dafür ausgewählt habt, dann befinden sich diese versteckt in der App-Übersicht ganz unten. Erst wenn ihr den privaten Bereich freischaltet, werden die Anwendungen angezeigt. Ihr könnt auch einstellen, dass sich der „Private Space“ sofort oder nach einiger Zeit automatisch wieder verriegelt. Wenn ihr den privaten Bereich nicht mehr benötigt, könnt ihr ihn wieder löschen.

Google könnte sich mit der neuen Funktion wieder über das iPhone lustig machen, wie schon in diesem Video:

Circling Around: Google knöpft sich das iPhone vor

Android 15 mit vielen Neuerungen

Google möchte mit Android 15 nicht nur den „Private Space“ einführen, sondern auch die Möglichkeit euer Handy zu finden, selbst wenn es ausgeschaltet ist. Außerdem soll sich die Bluetooth-Funktion nach einem Tag automatisch wieder einschalten lassen. App-Entwickler sollen zudem ihre Anwendungen auf dem neuesten Stand halten. Ansonsten werden sie unter Android 15 nicht mehr laufen.

