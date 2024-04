Samsung kann aufatmen: Neues Motorola-Handy wird viel teurer als gedacht

Motorola hat erst kürzlich mit dem Edge 50 Pro ein richtig starkes Android-Smartphone vorgestellt. Es hätte dem Galaxy A55 von Samsung das Leben wirklich schwer machen können. Nun hat Amazon den Preis des neuen Handys für Deutschland geleakt und der hat es richtig in sich. Er ist doppelt so hoch wie in Indien.

Amazon verrät Preis des Motorola Edge 50 Pro

Mit dem Edge 50 Pro wurde in Indien ein richtig starkes Mittelklasse-Handy vorgestellt, das umgerechnet nur etwa 330 Euro kostet. Eigentlich hatten viele gedacht, dass der Preis in Europa und Deutschland zwar höher ausfällt, aber sich im Bereich von um die 500 Euro bewegt – also genau im gleichen Preisfenster wie das Galaxy A55 mit seinen 479 Euro. Davon könnt ihr aber nur träumen, denn Amazon hatte das Smartphone für über 700 Euro gelistet (Quelle: Notebookcheck). Eine unverbindliche Preisempfehlung von 699 Euro dürfte realistisch sein.

Die Verdoppelung des Preises für das Edge 50 Pro von Motorola wäre ein echter Tiefschlag. Amazon hat den Preis mittlerweile entfernt und mit etwas Glück war er einfach falsch (bei Amazon anschauen). Gelistet war die Version mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Die kleinere Version mit 256 GB könnte also um die 600 Euro kosten. Doch auch das wäre vermutlich etwas zu viel, obwohl das Motorola-Handy optisch und technisch durchaus etwas hermacht. Am Ende werden wir uns selbst einen Eindruck davon machen müssen, ob der Preis berechtigt ist.

Im Video könnt ihr euch das Motorola Edge 50 Pro anschauen:

Motorola Edge 50 Pro vorgestellt

Motorola Edge 50 Pro kommt nach Deutschland

Auch wenn der Preis bei Amazon zunächst eine Enttäuschung ist, habt ihr damit die Bestätigung, dass das Edge 50 Pro nach Deutschland kommt. Vielleicht war der Preis nur ein Platzhalter. Viele Händler machen das bei neuen Produkten, zu denen noch keine unverbindliche Preisempfehlung existiert. Wir behalten die Entwicklung im Blick und hoffen, dass das Motorola-Handy nicht ganz so teuer wird.

