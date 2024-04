177 Entweder-oder-Fragen für den Spieleabend: Lustig, harmlos, schlüpfrig

Für einen lustigen Spieleabend braucht ihr keine teure Gaming-Konsole und auch keine umfangreiche Brettspielsammlung. Ein bisschen Kreativität reicht aus, um zum Beispiel bei einem Fragespiel zu lachen und eure Freunde besser kennenzulernen. Falls ihr nicht zu lange überlegen wollt, findet ihr nachfolgend 177 „Entweder-oder“-Fragen.

Die Fragen eignen sich für den geselligen Spieleabend, wenn Besuch kommt. Ihr könnt sie aber auch in einer Runde vor der Webcam nutzen und euch so die Zeit vertreiben, ohne euch in echt zu sehen. Die folgenden Fragen stammen aus allen Bereichen, es sind viele lustig, einige extreme und auch einige Ü18-Fragen dabei. Den einen oder anderen Vorschlag könnt ihr euch auch für euer nächste Date herauspicken, um euren Flirt-Partner besser kennenzulernen.

100 gute Entweder-oder-Fragen für den gemeinsamen Spieleabend

Die nachstehenden Vorschläge eignen sich vor allem für lockere Runden unter Freunden und Arbeitskollegen:

Sommer oder Winter?

Pizza oder Pasta?

Kaffee oder Tee?

Buch lesen oder Film schauen?

Strandurlaub oder Städtereise?

Hunde oder Katzen?

Frühaufsteher oder Nachteule?

Comedy oder Horrorfilme?

Bier oder Wein?

Burger oder Pizza?

Tanzen oder Singen?

Actionfilme oder Liebesfilme?

Stadt oder Landleben?

iPhone oder Android?

Wandern oder Radfahren?

Netflix oder YouTube?

Morgenmensch oder Nachtmensch?

Süßigkeiten oder Salziges?

Konzert oder Theater?

Indoor-Aktivitäten oder Outdoor-Aktivitäten?

Sport schauen oder selbst spielen?

Buchclub oder Gaming-Session?

Frühling oder Herbst?

Grillen oder Picknicken?

Comedy-Club oder Live-Musik?

Sommerregen oder Schneefall?

Shopping im Geschäft oder online?

Fahrrad fahren oder Auto fahren?

Kochen oder Essen gehen?

Barbecue oder vegetarisches Festmahl?

Sommercamp oder Luxusresort?

Fliegen oder Zug fahren?

Skifahren oder Snowboarden?

Freibad oder Hallenbad?

Romantischer Spaziergang oder abenteuerliche Wanderung?

Fitnessstudio oder Outdoor-Training?

Cocktailparty oder gemütlicher Abend zu Hause?

Stadtbummel oder Naturwanderung?

Comedy-Show oder Zaubershow?

Yoga oder Pilates?

Kino oder Theater?

Strandspaziergang oder Bergwanderung?

Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen?

Picknick im Park oder Essen am Strand?

Baseball oder Basketball?

Camping oder Luxushotel?

Fußball oder Basketball?

Lasertag oder Paintball?

Sternegucken oder Sonnenuntergang beobachten?

Liegestuhl am Pool oder Hängematte im Garten?

Eiscreme oder Sorbet?

Zelten im Wald oder am Strand?

Stand-up-Paddle-Boarding oder Kajakfahren?

Historische Sehenswürdigkeiten oder moderne Architektur?

Buchclub oder Filmclub?

Indoor-Spielplatz oder Freizeitpark?

Museum oder Kunstgalerie?

Karaoke singen oder im Chor singen?

Fünf-Sterne-Restaurant oder Streetfood-Markt?

Bootfahren oder Angeln?

Wissenschaftliche Dokumentation oder Fantasyfilm?

Fahrradtour durch die Stadt oder durch die Natur?

Cocktail mit Freunden oder ruhiger Abend zu zweit?

Waldspaziergang oder Strandspaziergang bei Sonnenuntergang?

Geocaching oder Schnitzeljagd?

Wellenreiten oder Windsurfen?

Spontane Reise oder geplante Reise?

Antikes Buch oder E-Book?

Actionfigur oder Sammlerstück?

Theateraufführung oder Musical?

Heißluftballonfahrt oder Hubschrauberrundflug?

Selfie machen oder ein Bild malen?

Hausparty oder Clubbing?

Hängematte oder Schaukelbank?

Einmachgläser oder Thermoskanne?

Penne oder Spaghetti?

Tequila oder Wodka?

Duschen oder Baden?

Fliegen oder Superkräfte haben?

Sneakers oder Stiefel?

Elektronisches Buch oder traditionelles Buch?

Tagesausflug oder Wochenendausflug?

Früchte oder Gemüse?

Skateboard oder Rollerblades?

Kerzenlicht oder Deckenbeleuchtung?

Strandhütte oder Bergchalet?

Frisches Obst oder Fruchtsaft?

Massieren oder massiert werden?

Tätowierung oder Piercing?

Brief schreiben oder E-Mail senden?

Romantischer Spaziergang im Park oder romantische Bootsfahrt?

Mit dem Zug durch Europa reisen oder mit dem Auto durch die USA fahren?

Wohnmobilurlaub oder Kreuzfahrt?

Puzzles lösen oder Sudoku spielen?

Wochenende mit Freunden verbringen oder Wochenende alleine verreisen?

Gemütlicher Kaminabend oder Lagerfeuer am Strand?

Weinprobe oder Bierverkostung?

Schneemann bauen oder Sandburg bauen?

Kinobesuch oder Theaterbesuch?

Picknick im Garten oder Picknick im Park?

40 wilder „Entweder oder“-Fragen (Ü18 & NSFW)

Kennen sich die Spielpartner noch besser, könnt ihr etwas mehr „Gas“ geben und eine der folgenden Fragen versuchen:

Lieber heiß und leidenschaftlich Sex oder romantische und langsam?

Lieber Dominieren oder dominiert werden?

Lieber erotische Fesselspiele oder verbale Dominanz?

Lieber Strip-Poker spielen oder Strip-Twister?

Lieber eine erotische Massage geben oder empfangen?

Lieber Sexspielzeug verwenden oder ganz natürlich bleiben?

Lieber einen One-Night-Stand haben oder eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen?

Lieber in der Dusche oder im Whirlpool?

Lieber ein Rollenspiel ausprobieren oder einfach die eigene Fantasie leben?

Lieber vortäuschen oder ehrlich sein und kommunizieren, was du magst?

Lieber mit verbundenen Augen erleben oder die Kontrolle behalten?

Lieber eine Strip-Show für deinen Partner machen oder eine für dich bekommen?

Lieber einen sinnlichen Lap-Dance geben oder erhalten?

Lieber erotische Literatur lesen oder Pornos anschauen?

Lieber eine erotische Fantasie ausleben oder eine geheime Phantasie entdecken?

Lieber ein wildes Abenteuer im Freien oder eine sinnliche Liebesnacht im Bett?

Lieber in der Öffentlichkeit einander necken oder zu Hause?

Lieber eine erotische Unterhaltung per Textnachricht oder in Person führen?

Lieber sanftes Vorspiel oder direkt zur Sache kommen?

Lieber Dirty-Talk oder stille Hingabe?

Lieber an einem ungewöhnlichen Ort oder eine ungewöhnliche Position ausprobieren?

Lieber die Grenzen des BDSM erkunden oder beim klassischen Stil bleiben?

Lieber eine erotische Fantasie deines Partners erfüllen oder deine eigene?

Lieber ein scharfes Foto senden oder ein scharfes Video machen?

Lieber erotische Dessous tragen oder nackt sein?

Lieber ein Spielzeug mit deinem Partner auswählen oder alleine?

Lieber laut sein oder leise?

Lieber die Kontrolle übernehmen oder abgeben?

Lieber bei einem Liebesspiel Schlagsahne oder Schokoladensauce verwenden?

Lieber einen Dreier erleben oder Monogamie genießen?

Lieber das Kamasutra durchgehen oder eigene Positionen erfinden?

Lieber den ersten Schritt machen oder darauf warten, dass der Partner es tut?

Lieber im Dunkeln oder bei Kerzenschein?

Lieber ein erotisches Spiel spielen oder Strip-Poker?

Lieber an einem öffentlichen Ort küssen oder an intimen Orten?

Lieber mit Eiswürfeln spielen oder mit Wachs tropfen?

Lieber eine erotische Phantasie teilen oder sie für dich behalten?

Lieber eine erotische Geschichte schreiben oder eine lesen?

Lieber eine erotische Fantasie aus deiner Vergangenheit wiederbeleben oder etwas Neues ausprobieren?

30 Date-Fragen

Bei einem Date solltet ihr nicht nicht vorpreschen. Damit ihr bei eurem ersten, zweiten oder dritten Date genug Gesprächsmaterial habt, könnt ihr es mit den folgenden „Entweder oder“-Fragen versuchen:

Lieber ein romantisches Abendessen zu zweit oder eine actionreiche Aktivität?

Lieber eine tiefgründige Unterhaltung führen oder über Oberflächliches plaudern?

Lieber ein Buch lesen oder einen Film schauen?

Lieber ins Theater oder ins Kino gehen?

Lieber am Strand spazieren oder durch die Stadt bummeln?

Lieber bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang Zeit verbringen?

Lieber einen langen Spaziergang im Park machen oder im Café sitzen und reden?

Lieber ein gemeinsames Hobby entdecken oder individuelle Interessen austauschen?

Lieber klassische Musik oder Popmusik hören?

Lieber einen Picknickkorb packen und draußen essen oder in einem Restaurant speisen?

Lieber ins Museum gehen oder Kunstgalerien besuchen?

Lieber zusammen kochen oder Essen bestellen?

Lieber einen Roadtrip unternehmen oder eine Flugreise machen?

Lieber in einem gemütlichen Café oder in einer belebten Bar ein Date haben?

Lieber einen Abenteuerurlaub oder einen entspannten Wellnessurlaub planen?

Lieber gemeinsam Sport treiben oder sich gegenseitig beim Sport anfeuern?

Lieber eine traditionelle Date-Nacht oder etwas Ungewöhnliches ausprobieren?

Lieber am Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen oder Sterne beobachten?

Lieber ein gemeinsames Kunstprojekt starten oder zusammen ein Puzzle lösen?

Lieber gemeinsam tanzen gehen oder Karaoke singen?

Lieber zusammen eine neue Stadt erkunden oder in der Heimatstadt bleiben?

Lieber in einem eleganten Restaurant oder einem kleinen Lokal essen?

Lieber gemeinsam ein Wochenende in der Natur verbringen oder in der Stadt bleiben?

Lieber eine Fahrradtour machen oder eine Bootsfahrt unternehmen?

Lieber zusammen ein Ziel setzen und es gemeinsam erreichen oder sich überraschen lassen?

Lieber einen Filmmarathon zu Hause veranstalten oder ins Kino gehen?

Lieber gemeinsam eine neue Sportart ausprobieren oder einen bekannten Sport spielen?

Lieber eine Wanderung in den Bergen machen oder einen Strandtag verbringen?

Lieber gemeinsam in einem Buchladen stöbern oder in einem Antiquariat nach Schätzen suchen?

Lieber eine Weinprobe machen oder Craft-Biere verkosten?

Lieber gemeinsam ein Musical besuchen oder ein Konzert genießen?

Lieber eine Verkostung von internationalen Speisen organisieren oder lokale Spezialitäten probieren?

Lieber zusammen ein Kunstwerk gestalten oder an einem Workshop teilnehmen?

Lieber zusammen eine Sprache lernen oder sich in einer fremden Sprache unterhalten?

Lieber gemeinsam einen Freizeitpark besuchen oder ein Spiel in einem Vergnügungspark spielen?

Lieber gemeinsam einen Handwerksmarkt besuchen oder ein Flohmarktbummel machen?

Lieber zusammen eine Liste von gemeinsamen Zielen erstellen oder über die Zukunft sprechen?

Entweder-oder-Fragen per App

Euch reichen die Fragen nicht oder sie sind euch zu doof? Dann könnt ihr euer Android-Smartphone und iPhone mit einer passenden App ausrüsten. Die Anwendungen bieten euch Zugang zu unzähligen weiteren Vorschlägen für die nächsten Spiel- und Plauderrunden. Hier findet ihr den Gratis-Download:

Würdest du Eher? DH3 Games

Würdest du Lieber Thor Apps

Die „Entweder-oder“-Fragen eignen sich nicht nur zum geselligen Zeitvertreib. Ihr könnt damit auch Freunde oder Kollegen besser kennenlernen, ohne ein steifes Small-Talk-Gespräch zu führen oder umständlich nach Gesprächsthemen zu suchen. Mit der einen oder anderen Antwort stößt man möglicherweise auf Charaktereigenschaften oder Interessen, die man beim Gegenüber gar nicht erwartet hätte.

