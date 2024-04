Google bohrt Android auf: Euren Laptop braucht ihr nicht mehr

Google will Android-Smartphones in Laptops verwandeln. Ein neuer Desktop-Modus soll das ermöglichen, ähnlich wie das DeX-System von Samsung. In der neuesten Android-Beta ist die Funktion bereits in Teilen aufgetaucht und kann mit einem Pixel 8 (Pro) ausprobiert werden.

Google: Android bekommt Desktop-Modus

Mit dem DeX-System ist es seit Jahren möglich, hochwertige Samsung-Handys und -Tablets in Desktop-PCs zu verwandeln. Wie sich nun herausstellt, will Google diese Möglichkeit in Android selbst integrieren. In der neuesten Beta-Version ist eine Funktion aufgetaucht, mit der das Pixel 8 (Pro) an einen externen Bildschirm angeschlossen werden kann. Damit kann das Handy als Laptop-Ersatz genutzt werden, sofern noch eine physische Tastatur angeschlossen ist.

Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen, bei denen im Wesentlichen nur das Bild des Android-Handys auf ein größeres Display gespiegelt wird, dürfte Googles Lösung wesentlich umfangreicher sein. Es ist davon auszugehen, dass der Desktop-Modus eher ein Windows-ähnliches Erlebnis bietet, mit Apps in mehreren Fenstern, die bei Bedarf auch mit einer Maus bedient werden können (Quelle: Android Authority).

Obwohl Google selbst noch keine Details über den Zeitplan oder die spezifischen Funktionen des Desktop-Modus bekannt gegeben hat, deuten die Entdeckungen darauf hin, dass er bald breiter verfügbar sein könnte. Möglicherweise wird der Desktop-Modus bereits ein fester Bestandteil von Android 15 und zusammen mit dem Pixel 9 vorgestellt.

So funktioniert die Samsung Desktop Experience (DeX):

Handy statt Laptop: Google macht Ernst

Ein eigener Desktop-Modus in Android ist ein deutliches Zeichen für Googles Ambitionen, die Möglichkeiten von Smartphones zu erweitern. Wie Google diese Funktionen letztendlich umsetzen wird und ob sie auch außerhalb der Pixel-Smartphones verfügbar sein werden, bleibt vorerst abzuwarten.

