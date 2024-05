Aldi verkauft ab heute das Samsung Galaxy S22 zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch ein richtig gutes Samsung-Handy kaufen wollt, das zwar schon etwas älter ist, aber bald ein dickes Software-Update bekommt, dann solltet ihr am 2. Mai bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Der Discounter verkauft ab diesem Datum nämlich das Samsung Galaxy S22 zu einem richtig guten Preis.

Aldi verkauft Samsung Galaxy S22

Normalerweise verkauft Aldi Samsung-Handys, die sich im Einsteiger- oder Mittelklasse-Bereich bewegen. Ab dem 2. Mai 2024 könnt ihr beim Discounter aber das Galaxy S22 für 429 Euro bekommen (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Wie bei den anderen Handys bekommt ihr auch hier eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben kostenlos dazu, sodass ihr direkt loslegen könnt. Der Verkauf findet nur über den Onlineshop statt.

Im Prospekt ist das Angebot mit dem Samsung Galaxy S22 ebenfalls gelistet. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Der Preis von 429 Euro für das Samsung Galaxy S22 geht absolut in Ordnung, wenn man sich den Preisvergleich anschaut. Andere Händler verkaufen EU-Modelle für deutlich mehr. MediaMarkt will aktuell sogar 539 Euro haben (bei MediaMarkt anschauen). Aldi ruft hier einen richtig starken Preis auf, den andere große Händler nicht mitgehen können. Entsprechend groß dürfte das Interesse an dem Handy schon an dem Tag werden, an dem das Angebot startet.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S22 vor:

Samsung Galaxy S22 im Hands-On Abonniere uns

Was taugt das Samsung Galaxy S22?

Das Galaxy S22 hat zwar schon zwei Jahre auf dem Buckel, wird von Samsung aber noch mindestens drei Jahre mit Software-Updates versorgt. Zudem bekommt ihr im Mai 2024 das One-UI-6.1-Update, mit dem sogar die KI-Funktionen von den Galaxy-S24-Smartphones auf dieses Handy gebracht werden. Damit wird das Galaxy S22 noch einmal ordentlich aufgefrischt.

Ansonsten bekommt ihr mit dem Galaxy S22 ein bewährtes High-End-Smartphone mit kompaktem Gehäuse. Es besitzt ein starkes Display, eine gute Kamera und der Akku ermöglicht eine relativ hohe Laufzeit. Das Handy ist außerdem wasserdicht und kann kabellos geladen werden. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann solltet ihr euch meinen Test zum Samsung Galaxy S22 durchlesen.