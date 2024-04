Samsung macht es wirklich: Alte Handys erhalten riesiges Software-Update

Samsung hat nun offiziell angekündigt, dass ältere Galaxy-Smartphones und -Tablets mit One UI 6.1 und KI-Funktionen versorgt werden. Eigentlich wollte Samsung bei der Galaxy-S23-Generation aufhören. Nicht bestätigt wurden bisher noch ältere Handys, doch die könnten auch noch kommen.

Samsung bringt One UI 6.1 mit KI auf Galaxy-S22-Handys

Samsung hat die Galaxy AI mit KI-Funktionen mit den Galaxy-S24-Smartphones eingeführt. Kurze Zeit später wurden die Galaxy-S23-Modelle, die aktuellen Falt-Handys und die Galaxy-Tab-S9-Tablets damit versorgt. Obwohl Samsung damit eigentlich Schluss machen wollte, geht es nun offiziell weiter. Das Unternehmen hat nun nämlich nach Spekulationen tatsächlich offiziell den Release von One UI 6.1 mit der Galaxy AI für noch ältere Geräte bestätigt.

Folgende Galaxy-Geräte erhalten die Galaxy AI:

Samsung-Galaxy-S22-Smartphones

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung-Galaxy-Tab-S8-Tablets

Samsung nennt sogar konkret die Features, die eingeführt werden: Circle to Search mit Google, Chat Assist, Interpreter, Live Translate, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Generative Edit, Edit Suggestion und AI-Generated Wallpaper. Also alles, bis auf Instant Slow-mo, wie schon vorher spekuliert. Damit werden die Geräte ordentlich aufgewertet und bekommen neues Leben eingehaucht. Wenn ihr also noch eines der älteren Geräte habt und wegen der KI-Funktionen auf eine neue Generation umsteigen wolltet, dann müsst ihr das nicht mehr tun (Quelle: Samsung).

Im Video zeigen wir euch die Galaxy-S24-Smartphones mit Galaxy AI:

Großes Software-Update kommt Anfang Mai

Samsung will One UI 6.1 mit der Galaxy AI bereits Anfang Mai auf die Galaxy-S22-Smartphones und andere Geräte bringen. Das Mai-Update für die Geräte dürfte also ziemlich groß werden.

Unerwähnt ließ Samsung in der Ankündigung die Galaxy-S21-Smartphones, die laut der Gerüchteküche zumindest zwei KI-Funktionen erhalten könnten. Wir gehen davon aus, dass Samsung zunächst den Rollout für die oben genannten Geräte durchzieht und später dann eventuell noch eine Ankündigung macht. Wenn es neue Informationen dazu gibt, werden wir euch informieren.