Xiaomi überwindet sich: Bezahlbares Top-Handy erhält dickes Upgrade

Xiaomi bringt nach den normalen High-End-Smartphones im Herbst immer die sogenannten T-Modelle auf den Markt. Diese sind oft günstiger, bieten aber trotzdem eine solide Ausstattung. In diesem Jahr könnte besonders das Xiaomi 14T Pro in den Fokus rücken, denn das Smartphone soll gleich zwei wichtige Upgrades erhalten, die es bisher nicht gab.

Xiaomi 14T Pro wird ordentlich aufgerüstet

Xiaomi hat Ende April zwei neue High-End-Smartphones in Deutschland auf den Markt gebracht. Hierzulande gibt es nur das Xiaomi 14 und 14 Ultra zu kaufen. Das Pro-Modell bleibt exklusiv in China. Umso interessanter könnte das Xiaomi 14T Pro werden, zu dem jetzt viele technische Details veröffentlicht wurden. Demnach soll Xiaomi in dem Handy erstmals eine kabellose Ladefunktion und ein Teleobjektiv integrieren. Damit wird das bezahlbare Top-Smartphone ordentlich aufgewertet und könnte für viele eine echte Alternative sein (Quelle: AndroidHeadlines).

Bisher wurden die T-Serie-Smartphones immer an entscheidenden Punkten eingeschränkt. In diesem Jahr wäre das Xiaomi 14T Pro dagegen wirklich stark ausgestattet. Ansonsten soll der MediaTek Dimensity 9300 als Chip zum Einsatz kommen, der Akku soll sich per Kabel mit 120 Watt aufladen lassen und es soll auch hier das Leica-Branding verwendet werden.

Im Video zeigen wir euch das aktuelle Xiaomi 13T Pro:

Xiaomi 14T ohne große Upgrades

Während das Pro-Modell zwei praktische Funktionen hinzugewinnt, soll sich beim normalen Xiaomi 14T gar nicht so viel ändern. Es erhält weder die kabellose Ladefunktion noch das Teleobjektiv. Die Ladegeschwindigkeit per Kabel bleibt ebenfalls bei den 67 Watt. Angetrieben werden soll das Handy von einem Chip der Dimensity-8000-Serie von MediaTek. Im Fokus soll ganz klar das Xiaomi 14T Pro stehen.

Wann genau die neuen T-Smartphones von Xiaomi vorgestellt werden, ist nicht bekannt. Es gibt auch noch keine Informationen zu den Preisen. Die aktuellen Modelle wurden im September 2023 veröffentlicht. Etwa um diese Zeit dürfte also die neue Generation vorgestellt werden.

