Netto verkauft neues Samsung-Smartphone mit großem Akku zum Sparpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, das eine anständige Ausstattung bietet und nicht viel kostet, dann solltet ihr bei Netto reinschauen. Im Onlineshop wird das neue Samsung Galaxy A05s günstiger verkauft.

Netto verkauft Samsung Galaxy A05s günstiger

Das Samsung Galaxy A05s kam erst zu Beginn des Jahres für 159 Euro auf den Markt. Nach kurzer Zeit ist der Preis schon ordentlich gefallen und jetzt bietet mit Netto auch ein erster Discounter das Handy an. Bei Netto bekommt ihr das Samsung-Smartphone aktuell zum Preis von nur 139,99 Euro (bei Netto anschauen). Das Angebot gilt im Onlineshop. Gut möglich, dass ihr es vereinzelnd auch noch in den Filialen findet. Dort wird es seit dem 11. April 2024 verkauft.

Anzeige

Im Netto-Prospekt ist das Angebot mit dem Samsung Galaxy A05s bereits gelistet. (Bildquelle: Netto-Prospekt)

Genau wie bei Aldi und Lidl bekommt ihr auch von Netto eine SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben dazu, sodass ihr direkt loslegen könnt. Braucht ihr die SIM-Karte nicht, dann könnt ihr das Handy auch ein paar Euro günstiger bei anderen Händlern kaufen:

Samsung Galaxy A05s (64 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.04.2024 13:48 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A05s?

Im Grunde für alle, die ein stabiles Einsteiger-Smartphone haben wollen. Das Samsung Galaxy A05s kommt mit 6,7-Zoll-FHD+-Display, einem Acht-Kern-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Letzterer lässt sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB aufstocken. Das funktioniert zusätzlich zur Dual-SIM-Funktion. Ihr könnt also zwei SIM-Karten einlegen und gleichzeitig den Speicher erweitern. Zudem könnt ihr an den 3,5-mm-Klinkenanschluss noch alte Kopfhörer anschließen.

Anzeige

Das Highlight ist sicher der große 5.000-mAh-Akku, der beim Galaxy A05s für eine lange Laufzeit sorgt. Ihr müsst euch aber ein Netzteil kaufen, wenn ihr keins habt (bei Amazon anschauen). Zur weiteren Ausstattung gehört eine 50-MP-Hauptkamera und es ist maximal LTE an Bord. Auf 5G müsst ihr also verzichten. Insgesamt aber eine gute Ausstattung zu dem niedrigen Preis.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.