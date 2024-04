Google will mit dem Pixel 9 schaffen, woran Samsung bisher scheitert

Apple bietet in Europa bisher als einziger Smartphone-Hersteller eine Notruffunktion per Satellitenverbindung an. Das könnte sich schon in diesem Jahr ändern. Samsung hat es mit den Galaxy-S24-Modellen zwar noch nicht umgesetzt, Google könnte es mit den Pixel-9-Smartphones aber tun – mit Samsung-Technik.

Google Pixel 9 mit Satellitenverbindung erwartet

Bereits vor einiger Zeit ist eine neue Option auf den Pixel-8-Smartphones mit der Bezeichnung „Satellite SOS“ aufgetaucht. Sie konnte zwar nicht genutzt werden, hat aber bereits verraten, dass zukünftig im Notfall eine Satellitenverbindung aufgebaut werden kann. Laut AndroidAuthority soll diese Funktion mit den Pixel-9-Smartphones eingeführt werden. Um die Notfall-Funktion umsetzen zu können, soll ein neues Samsung-Modem zum Einsatz kommen.

Mit dem neuen Modem von Samsung soll die Satellitenverbindung erstmals möglich werden. Bisher hatte Google Modems von Qualcomm verbaut. Das kommt ziemlich unerwartet, denn Samsung selbst hat bei seinen Galaxy-S24-Smartphones auf eine Satellitenverbindung verzichtet, obwohl das entsprechende Modem dafür vor längerer Zeit vorgestellt wurde. Google wird das laut dem Bericht jetzt für sich nutzen und vermutlich als erster Android-Hersteller die Satellitenverbindung in den USA und später vielleicht auch Europa ermöglichen.

Sollte es zu einem Notfall kommen und keine Verbindung zu einem normalen Mobilfunknetz aufgebaut werden können, dann zeigt das Pixel-Handy Fragen an, die nur angetippt werden müssen. Darunter sind „Was steht in Flammen?“ oder „Atmest du?“. Es kommen aber auch Fragen zum Einsatz wie „Sind Waffen involviert?“ und Ähnliches. Zudem bekommt die Person in Not angezeigt, wie das Pixel-Handy zu halten ist, um eine Verbindung per Satellit aufbauen zu können.

Satellitenverbindung zunächst nur in den USA?

Google soll die Satellitenkommunikation der Pixel-9-Smartphones zunächst in den USA im Netz von T-Mobile anbieten, die dafür mit SpaceX zusammenarbeiten. Ob und wann das Feature auch nach Europa kommt, bleibt abzuwarten. Apple bietet diese Funktion in vielen Ländern bereits seit einigen Jahren an. Es wird also Zeit, dass die Konkurrenz nachzieht.

