Nach 12 Jahren: Huawei verkündet Smartphone-Neuanfang

Huawei wurde durch den US-Bann vor einigen Jahren zwar zunächst geschwächt, konnte sich aber mit eigener Kraft befreien und unabhängiger denn je von US-Technologien machen. Nun will das chinesische Unternehmen auch namenstechnisch einen Neuanfang wagen und fängt mit der P-Serie an, die vor 12 Jahren erstmals eingeführt wurde.

Huawei Pura- statt P-Smartphones

Huawei veröffentlicht bereits seit 12 Jahren P-Serie-Smartphones, die als Flaggschiffe die Welt (fast) erobert haben. Der US-Bann hat dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht und Huawei ins Heimatland zurückgedrängt. Dort findet es aktuell zu alter Stärke zurück und plant mit der P-Serie einen kompletten Neuanfang. Statt P70-Smartphones wird es Pura-Handys geben (Quelle: HuaweiCentral).

Der Huawei-Mobile-CEO blickt in der Ankündigung stolz auf die vergangenen Jahre und Millionen von verkauften P-Serie-Smartphones zurück. Er bedankt sich bei allen Unterstützern und würdigt die technologischen Errungenschaften der Geräte. In diesem Jahr wird die P-Serie jedoch abgeschafft und ein „Upgrade“ auf Pura vorgenommen. Dieses soll mit einer neuen Einstellung durchstarten.

Huawei verrät nicht direkt, ob sich mit dem Pura mehr ändert als nur die Bezeichnung. Der Mobile-Chef sagt nur, dass man sich weiterhin an die höchsten Designstandards, Einfachheit und Reinheit der integrierten Technologien hält. Mode und Kunst spielen dabei eine große Rolle. Das klingt zumindest nach einem größeren Update beim Design. Gut möglich, dass Huawei auch eine Neuausrichtung des Handys vorsieht. Bisher waren die P-Serie-Smartphones in erster Linie für ihre Kameras bekannt.

Das erste Teaser-Video zum Huawei P70 Pura ist schon da:

Huawei Pura 70 angekündigt

Was passiert mit der Mate-Serie von Huawei?

Der Huawei-Mobile-CEO hat in seiner Ankündigung nur über die ehemalige P-Serie und das neue Pura gesprochen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das chinesische Unternehmen zukünftig aufstellen wird, und was mit der Mate-Serie passiert. In wenigen Wochen dürfte das erste Huawei Pura vorgestellt werden und spätestens dann gibt es die Antwort.

