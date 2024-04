Android 15 soll mit neuer Funktion komplett neue Möglichkeiten schaffen

Google wird mit Android 15 einige Verbesserungen im Vergleich zu Android 14 einführen. Eine Neuerung ist jetzt bekannt geworden, die besonders im Hinblick auf das neu vom Betriebssystem unterstützte Zubehör wichtig werden könnte. Es handelt sich nämlich um eine neue kabellose Ladefunktion, die per NFC realisiert wird.

Android 15 unterstützt kabelloses Laden per NFC

Near Field Communication oder auch kurz NFC dürften viele von euch in erster Linie vom kontaktlosen Bezahlen kennen. Einfach Smartphone an das Bezahlterminal halten und das Geld wird direkt von der hinterlegten Zahlungsmethode abgezogen. NFC kann aber noch viel mehr. Seit 2020 gibt es nämlich auch die Möglichkeit, über diese Technologie zu laden. Das funktioniert zwar nur mit bis zu 1 Watt, könnte aber auch für spezielle Geräte gedacht sein.

AndroidAuthority geht davon aus, dass die neue Ladefunktion speziell für den Einsatz von Trackern gedacht ist. Diese Funktion hat Google gerade erst in Find my Device eingeführt und könnte genau solche Geräte mit einem Smartphone zukünftig aufladen. Bei vielen davon geht das nicht, sodass diese nach einigen Monaten einfach nicht mehr nutzbar sind oder eine neue Batterie eingelegt werden muss. Eine kabellose Ladefunktion wäre für den Fall also ein großer Vorteil. Doch es könnten auch Stifte aufgeladen werden, die bisher extern mit Energie versorgt werden müssen.

Denkbar wären aber auch komplett neue Produkte, die wir bisher noch nicht kennen. Android 15 könnte sich auf diese vorbereiten, damit das Betriebssystem zum Start der neuen Geräte direkt bereit ist.

Im Video könnt ihr euch über die Find-My-Device-Funktion informieren:

Google Find My Device vorgestellt

Viele neue Funktionen für Android 15

Umso näher die Google I/O 2024 rückt, desto mehr Informationen tauchen zu Android 15 auf. Es erwarten euch viele neue Funktionen, die tatsächlich einen Mehrwert bringen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die öffentliche Beta-Version sogar jetzt schon testen. Voraussetzung ist nur, dass ihr ein aktuelles Pixel-Gerät besitzt und experimentierfreudig seid.

