+31631170094 ruft an: Massive Betrugswelle mit Holland-Nummer

Die Telefonnummer +31631170094 gehört zu einem Handy in den Niederlanden. Trotzdem werden damit Tausende potenzieller Opfer in Deutschland angerufen, denen man eine haarsträubende Geschichte auftischen will. Erfahrt hier, was dahintersteckt und wie ihr die Betrüger abwehrt.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Anzeige

Sehr häufig handelt es sich nur um Ping-Anrufe, wenn die Nummer 0031631170094 bei euch angezeigt wird. Damit prüfen die Kriminellen, ob eure Nummer überhaupt noch existiert. Das ist ein gängiges Verfahren bei der Verwendung gestohlener Personendaten.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Was steckt hinter der Nummer +31631170094?

Wenn ein Gespräch zustande kommt, hört ihr im Hintergrund Callcenter-Geräusche.

Dass ihr eine niederländische Handynummer angezeigt bekommt, obwohl ihr aus einem Callcenter angerufen werdet, liegt am so genannten Call-ID-Spoofing. Dabei fälscht ein Wählcomputer die angezeigte Telefonnummer.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Anrufe nicht aus Holland kommen. Möglicherweise befindet sich das Callcenter in Deutschland, aber es könnte auch in Osteuropa oder der Türkei sein.

Eine ähnliche Masche wurde Anfang des Jahres noch mit einer englischen Nummer (+447784550371) versucht. Damals gaben sich die Anrufer als Kundenservice von Gewinnarena22 aus. Die Hintermänner dieser Seite befinden sich im türkischen Antalya.

Die Anrufer kennen euren Namen und eure Adresse. Jetzt versuchen Sie an eure IBAN zu kommen.

Angeblich habt ihr bei einem Lottospiel mitgemacht und nun will man von euch wissen, ob ihr kündigen wollt.

Im Laufe des Gesprächs versuchen die Anrufer, euch ein neues Abo anzudrehen.

Bei Nachfragen wird schnell aufgelegt.

Anzeige

Die ganze Geschichte ist erlogen und ihr solltet euch davor hüten, den Anrufern Daten zu bestätigen beziehungsweise herauszugeben. Legt am besten sofort auf oder noch besser: Nehmt den Anruf gar nicht erst an und blockiert die Nummer.

Die Telefonnummer +31631170094 sperren

Ihr könnt solche Telefonnummern bei Android und iPhone ganz einfach blockieren, wie ihr in unserem Video seht.

Anzeige

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.