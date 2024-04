Dreiste Fake-Anrufe: Fallt nicht auf diese Masche herein

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor bundesweit agierenden Betrügern, die sich am Telefon als Verbraucherschützer ausgeben. Es geht um Versicherungen und angebliche Lotto-Abos. Angerufene sollten sich am Telefon nicht auf Vertragsangebote einlassen und keine persönlichen Daten preisgeben.

Verbraucherzentrale: Vorsicht bei falschen Anrufen

Mit zwei bekannten Scam-Nummern versuchen Betrüger derzeit verstärkt, den guten Ruf der Verbraucherzentralen auszunutzen. Wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) mitteilt, häufen sich in letzter Zeit Beschwerden über angebliche Verbraucherschützer, die am Telefon versuchen, an sensible Daten von Menschen zu gelangen.

Die VZSH weist darauf hin, dass echte Verbraucherschutzberatung niemals unaufgefordert, sondern nur auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers erfolgt. Eine unaufgeforderte Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail gebe es nicht.

Derzeit nutzen die Betrüger die bereits bekannten Telefonnummern 056818090265 und 056818090264. Abweichungen bei der letzten Ziffer können auftreten.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale behaupten die Betrüger fälschlicherweise, dass es angebliche Leistungskürzungen der Krankenkassen gäbe und sie Kontakte zu Experten für Zahnzusatzversicherungen vermitteln könnten. Eine weitere Masche sind angebliche Lotto-Abonnements, die schnell gekündigt werden sollen. In den Gesprächen versuchen die Betrüger, an wichtige persönliche Informationen wie Kontodaten zu gelangen.

Fake-Anrufe: Was Verbraucher tun sollten

Sollten Verbraucher verdächtige Anrufe erhalten, empfiehlt die VZSH, keine Informationen preiszugeben und das Gespräch sofort zu beenden. Außerdem sollten Betroffene den Vorfall bei der Polizei anzeigen und die Verbraucherzentrale informieren. So können weitere Maßnahmen zur Aufklärung und Verhinderung ähnlicher Betrugsfälle eingeleitet werden (Quelle: VZSH).

