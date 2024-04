015214068238 ruft an: Das sind die Warnsignale

Wenn ihr einen Anruf der Nummer 015214068238 bekommt, dann dürft ihr den Kriminellen nicht in die Falle gehen. Mit Tricks versuchen die Betrüger, eine hohe Vermittlungsprovision zu kassieren, indem sie euch in einen Vertrag drängen. Dabei gehen sie von Anfang an geschickt vor.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Anzeige

Die Handynummer 015214068238 ist eine Fälschung. Zwar existiert diese Nummer und kann auch angerufen werden, aber eigentlich verbirgt sich dahinter ein Callcenter, das sich auf Betrügereien spezialisiert hat. Das fängt damit an, dass ihr mittels Call-ID-Spoofing über den wahren Urheber der Anrufe getäuscht werdet.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Was steckt hinter der Nummer 015214068238?

Die Anrufe kommen aus einem Callcenter. Der gleiche Wählcomputer, der euch die gefälschte Nummer anzeigt, testet in vielen Fällen erst einmal, ob eure Nummer existiert. Dazu werden Ping-Anrufe durchgeführt, bei denen es nur einmal klingelt.

Wenn es dann wirklich zu einem Betrugsanruf kommt, spielt euch der Computer eine Bandansage vor. Darin verspricht man euch, dass ihr Krankenkassenkosten sparen könnt, wenn ihr die Taste „1“ drückt.

Diese Methode dient dazu, keine menschliche Arbeitskraft in erfolglose Anrufe zu stecken: Stattdessen werden hier misstrauische Menschen ausgefiltert. Nur wer in so einem Fall wirklich die geforderte Taste drückt, ist leichtgläubig genug für einen persönlichen Kontakt.

Nach dem Drücken der Taste werdet ihr mit einem Callcenter-Mitarbeiter verbunden, der euch mit eurem Namen begrüßt. Außerdem kennt er noch weitere persönliche Daten von euch.

Das deutet darauf hin, dass die Betrüger mit gestohlenen Daten arbeiten, die sie dazu nutzen, sich in euer Vertrauen zu schleichen.

Im Laufe des Gesprächs müsst ihr diese Daten bestätigen und die Anrufer behaupten, dass ihr mehrere Hundert Euro an Krankenkassenkosten einsparen könnt, wenn ihr einen Wechsel durchführt.

Dazu wollen sie weitere Daten von euch – vor allem den Namen der Krankenkasse sowie eure Kontodaten.

Anzeige

Mit solchen Daten können die Betrüger euch einen neuen Vertrag unterschieben und eure alte Krankenkasse kündigen. Dafür kassieren sie hohe Provisionen, wodurch es sich sogar lohnt, wenn nur 1 Prozent der Angerufenen auf die Masche hereinfällt.

Ihr dürft in so einem Fall keinesfalls Daten bestätigen oder eure IBAN angeben. Außerdem solltet ihr auf Fangfragen am Telefon nicht mit „Ja“ antworten.

Anzeige

Wie könnt ihr weitere Anrufe blockieren?

Im Video seht ihr, wie man ganz einfach eine Telefonnummer im iPhone oder Android-Handy blockieren

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Falls ihr eine Telefonnummer im Festnetz sperren möchtet, ruft dazu das „Telefoniecenter“ der Telekom im Browser auf und tragt sie dort in die Blockliste ein.

Ähnlich könnt ihr Anrufer in der Fritzbox blockieren: Dort gibt es in den Einstellungen eine schwarze Liste.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.