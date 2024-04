Xiaomi legt nach: 12 alte Smartphones erhalten brandneues Software-Update

Xiaomi hat in den letzten Wochen bereits viele seiner neueren Smartphones und Tablets auf den aktuellen Stand gebracht. Doch genau wie Samsung sorgt Xiaomi über Jahre hinweg dafür, dass auch ältere Geräte aktuell bleiben. Nun hat das chinesische Unternehmen einen Zeitplan für 13 Produkte veröffentlicht, die alle schon etwas älter sind. Zwölf davon sind Smartphones und eines ist ein Tablet.

Xiaomi-Zeitplan für HyperOS-Updates veröffentlicht

Neuere Smartphones wie das Xiaomi 13 und Co. erhalten bereits seit Wochen das Update auf HyperOS. Es handelt sich dabei um die neue Oberfläche, die nach vielen Jahren MIUI ersetzt und einiges besser machen soll. Doch nicht nur neuere Handys werden damit versorgt, sondern auch ältere Modelle. Xiaomi hat jetzt einen Zeitplan veröffentlicht, durch den ihr erfahrt, wann auch die deutlich älteren Modelle versorgt werden (Quelle: notebookcheck).

So sieht der Plan für HyperOS im zweiten Quartal 2024 aus:

Xiaomi hat einen Zeitplan für weitere Geräte zum Update auf HyperOS veröffentlicht. (Bildquelle: Xiaomi)

In der Ankündigung könnt ihr auch sehen, welche Smartphones in der Vergangenheit bereits versorgt wurden. Solltet ihr eines der Handys wie das Xiaomi Redmi Note 13 besitzen, dann könnt ihr in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen.

Viel interessanter ist aber der Blick auf die rechte Seite. Dort sind die Geräte aufgelistet, die das Update auf HyperOS im zweiten Quartal 2024 erhalten. Darunter auch Smartphones wie das Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi 10 oder beliebte Geräte aus der Redmi-Note-11-Serie und das Redmi 12. Besonders die günstigen Smartphones werden mit dem Update ordentlich aufgewertet. Nicht zu vergessen ist das Xiaomi Pad 5 (Test), das damals sehr beliebt war und von dem Update ebenfalls profitiert.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Xiaomi-Redmi-13-Smartphones:

Weitere Smartphones dürften folgen

Wenn euer Smartphone nicht gelistet ist, heißt das nicht, dass ihr das Update auf HyperOS nicht bekommt. Xiaomi dürfte im dritten und vierten Quartal 2024 noch weitere Geräte ankündigen, die das Update erhalten. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

