Huawei hat Großes vor: Smartphone-Neubeginn schon in Kürze

Huawei hat gerade erst angekündigt, dass mit der nächsten Smartphone-Generation ein Neuanfang gemacht wird. Nun hat der Mobile-Chef weitere Details verraten. Die neuen Handys sollen bereits vor der Tür stehen und könnten wie beim letzten Mal ohne großes Event vorgestellt werden.

Huawei Facts

Huawei hat gute Nachrichten

Vor 12 Jahren hat Huawei die P-Serie-Smartphones eingeführt, die von Jahr zu Jahr immer besser wurden. Legendäre Modelle wie das P20 Pro waren dafür mitverantwortlich, dass das chinesische Unternehmen fast zum größten Smartphone-Hersteller der Welt wurde. Nun will Huawei einen Neuanfang machen und hat offiziell die P-Serie in Pura umbenannt. In einem Interview hat der Huawei-Mobile-Chef angekündigt, dass es am 18. April „gute Nachrichten“ geben wird. Erwartet wird die Vorstellung der Pura-70-Serie (Quelle: HuaweiCentral).

Anzeige

Genau wie damals bei den Mate-60-Smartphones könnte Huawei die brandneue Pura-70-Serie ohne großes Event ankündigen, sondern direkt mit dem Verkauf starten. Der Erfolg der Mate-60-Serie zeigt, dass so ein Event gar nicht nötig ist, wenn die Smartphones sowieso schon großes Interesse erzeugen. Und Huawei hat es genau richtig gemacht. Ohne überhaupt vorab Informationen zu teilen, wurde die Namensänderung angekündigt, sodass aktuell viel darüber geredet wird. Stellt das Unternehmen die Handys dann am 18. April wirklich vor, ist das Interesse daran weiterhin sehr hoch.

Nachfolgend könnt ihr euch das Teaser-Video zur neuen Pura-70-Serie von Huawei anschauen:

Huawei Pura 70 angekündigt

Was bietet die Pura-70-Serie von Huawei?

Viele Details und große Leak zum Pura 70 und Pura 70 Pro gibt es bisher noch nicht. Das Teaser-Video hat nur ein neues Design für die Kamera schon bestätigt. Ansonsten dürfte es einen aktuellen Kirin-Prozessor, 5G-Modem und Verbesserungen an der Hardware geben. Für Europa sind die Smartphones mit Sicherheit wieder nicht relevant, denn Huawei konzentriert sich aktuell auf China. Dort nimmt man der Konkurrenz aber ordentlich Marktanteile ab und spielt wieder ganz oben mit. Das Pura 70 Pro könnte Huaweis Aufstieg weiter beschleunigen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.