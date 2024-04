Unter 100 Euro: Xiaomi stachelt Samsung zu Preiskampf an

Neue Konkurrenz für Samsung und Oura: Xiaomi betritt den Ring und stellt Details zu seinem Black Shark Smart Ring vor. Der intelligente Ring der Tochtermarke soll mit hoher Akkulaufzeit und Gesundheitsfunktionen punkten – und einem ziemlich kleinen Preis.

Xiaomi: Smarter Ring wird günstig

Gleich mehrere Hersteller springen derzeit auf den Smart-Ring-Zug auf. Nachdem Oura bereits mehrere Modelle anbietet, bereitet sich auch Samsung mit seinem Galaxy Ring auf die winzige Produktkategorie vor. Angeblich arbeitet sogar Apple an einem Smart Ring.

Mit der Xiaomi-Tochtermarke Black Shark gibt es nun einen weiteren Hersteller, der intelligente Ringe anbieten will. Im Gegensatz zu Samsung, wo ein Preis von mindestens 400 Euro angepeilt wird, soll der Ring von Xiaomi deutlich günstiger sein. In China wird mit einem Preis von umgerechnet knapp 80 Euro gerechnet (Quelle: ifanr). Selbst wenn der Ring in Europa mehr kosten sollte – wovon auszugehen ist – dürfte er im Vergleich zu Oura und Samsung ein echtes Schnäppchen sein.

Der Black Shark Smart Ring soll laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 180 Tagen haben. Diese Angabe ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da die tatsächliche Nutzungsdauer ohne die mitgelieferte Ladehülle deutlich kürzer ausfällt. So ist in der Praxis nur mit bis zu sechs Tagen zu rechnen. Der Akku hat eine Kapazität von 16 mAh.

Der Hersteller Oura bietet schon länger intelligente Ringe an:

Trailer zum Smart Ring Oura Gen 3 Horizon

Black Shark: Xiaomi-Ring ist ein Leichtgewicht

Laut Xiaomi wiegt der Ring mit Metallgehäuse 5,4 g bei einer Dicke von nur 2,2 mm. Der Ring verfügt über mehrere Sensoren zur Gesundheitsüberwachung, darunter einen Beschleunigungssensor, einen Herzfrequenzsensor, einen SpO2-Sensor und einen Sensor zur Messung der Hauttemperatur.

Eine weitere Besonderheit des Rings ist der berührungsempfindliche Knopf, der nicht nur für Notrufe genutzt werden kann, sondern auch die Steuerung der Kamera und der Musikwiedergabe auf dem drahtlos verbundenen Smartphone ermöglicht.

Wann genau der Black Shark Smart Ring auf den Markt kommt, steht noch nicht fest.