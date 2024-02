Apple steigt in den Ring: Geheimes Produkt soll Samsung Beine machen

Apple plant offenbar den Einstieg in eine neue Produktkategorie. Ähnlich wie bei Samsung soll an einem intelligenten Ring gearbeitet werden. Dieser könnte vergleichbare Funktionen wie die Apple Watch bieten und beispielsweise Gesundheitsdaten sammeln. Auch NFC-Funktionen seien möglich, heißt es.

Bericht: Apple arbeitet an Smart Ring

Apple wagt sich möglicherweise auf neues Terrain: Gerüchte und mehrere Patentanmeldungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen an einem intelligenten Ring arbeitet. Dieser Ring soll nicht nur in der Lage sein, Gesundheitsdaten zu überwachen, sondern könnte auch mit NFC ausgestattet sein – was neue Möglichkeiten für mobiles Bezahlen und andere Interaktionen eröffnen würde. Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der Samsung mit dem Galaxy Ring bereits einen eigenen intelligenten Ring vorgestellt hat.

Die Entscheidung für einen Smart Ring dürfte Apple nicht leicht fallen. Zum einen wird man das Feld nicht einfach der Konkurrenz überlassen wollen, zum anderen dominiert die Apple Watch den weltweiten Wearable-Markt. Mögliche Kannibalisierungseffekte sind nicht auszuschließen. Wer sich für einen Smart Ring aus dem Hause Apple entscheidet, muss nicht zwangsläufig auch eine Smartwatch besitzen.

Ob Apple überhaupt an einem Smart Ring arbeitet, ist derzeit nur ein Gerücht – auch wenn der Konzern in letzter Zeit einige Patente angemeldet hat, die in Richtung Smart Ring interpretiert werden könnten. Wie immer gilt aber auch hier, dass ein Patent nicht zwangsläufig zu einem konkreten Produkt führen muss.

Der Hersteller Oura bietet schon länger intelligente Ringe an:

Trailer zum Smart Ring Oura Gen 3 Horizon

Apple-Ring: Samsung einen Schritt voraus

Samsung hat mit der Vorstellung des Galaxy Rings auf dem Unpacked-Event bereits eine Duftmarke im Bereich intelligenter Ringe gesetzt. Obwohl Details zu Funktionen noch nicht bekannt gegeben wurden, steht die Produktion kurz vor dem Start. Den Ring wird es in verschiedenen Größen geben.

Mit einem erwarteten Einstiegspreis von rund 300 US-Dollar positioniert sich Samsung in einem Markt, dem Experten in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum zutrauen (Quelle: heise online).

