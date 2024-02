Samsung kann aufatmen: Galaxy S24 erringt großen Erfolg

Samsung hat seine Galaxy-S24-Smartphones vor einiger Zeit auf den Markt gebracht und freut sich über ein reges Interesse. Erstmals hat sich das Unternehmen selbst zu dem Verkaufserfolg geäußert, der die Galaxy-S23-Generation deutlich übertreffen soll. Für Samsung ist dieser Erfolg extrem wichtig.

Samsung freut sich über großes Interesse an Galaxy-S24-Smartphones

Mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra (Test) hat Samsung drei spannende Smartphones auf den Markt gebracht. Neben einigen Verbesserungen an der Hardware kann Samsung in erster Linie mit einzigartigen KI-Funktionen punkten, die sonst kein anderes Smartphone bietet. Das scheint zu wirken, denn laut SamMobile ist das Interesse in Europa an der neuen Generation deutlich höher als bei den Galaxy-S23-Smartphones. Laut Samsung strömten die Menschen in Europa zu den Einzelhändlern, um das Gerät in die Hände zu bekommen. In den Niederlanden liegen die Vorbestellungen um 50 Prozent höher als im Vorjahr.

Samsung braucht diesen Erfolg mit seinen neuen High-End-Modellen, denn Apple hat den Smartphone-Thron übernommen. Das ist nicht nur in China und Europa passiert, sondern auch weltweit. Sonst war Samsung immer auf dem ersten Platz zu finden. Ob die Galaxy-S24-Smartphones für einen Umschwung sorgen, wird man abwarten müssen. Samsung hat in den letzten Jahren eher mit hohen Verkaufszahlen seiner günstigen Smartphones den Markt dominiert. Doch auch dort hat das Unternehmen zuletzt verloren.

Samsung wertet ältere Smartphones mit KI-Funktionen auf

Doch nicht nur die Galaxy-S24-Smartphones sollen von den KI-Features profitieren. Samsung hat bereits angekündigt, dass Ende März Software-Updates veröffentlicht werden, mit denen die Galaxy AI auf Handys wie das Galaxy S23 oder Galaxy Z Flip 5 landet. Diese Smartphones sind mittlerweile deutlich günstiger zu bekommen und könnten eine interessante Alternative zu der neuen Generation werden.

Spätestens in einigen Monaten wird sich zeigen, ob sich die KI-Investition von Samsung in höheren Verkaufszahlen bezahlt machen.

