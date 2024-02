Weltweit beliebtestes Samsung-Handy kostet keine 200 Euro

Samsung bietet eine Vielzahl verschiedener Galaxy-Smartphones an, die in den unterschiedlichsten Preisklassen eingeordnet sind. Das südkoreanische Unternehmen hätte gern, dass sich Top-Smartphones wie das Galaxy S23 Ultra am besten verkaufen, wie es bei Apple und den iPhones geschieht. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die günstigsten Smartphones von Samsung sind am beliebtesten. Doch auch das reicht nicht aus, um Apple zu schlagen.

Samsung kann mit Apple nicht mithalten

Wir haben bereits darüber berichtet, dass Apple Samsung in Europa, China und auf der Welt als größten Smartphone-Hersteller abgelöst hat. Die iPhones dominieren also die Welt und das sieht man auch in einer neuen Statistik der weltweit beliebtesten Smartphones. Apple sichert sich die ersten sieben Plätze. Ganz an der Spitze ist das iPhone 14 mit einem Marktanteil von 3,9 Prozent.

Anzeige

Apple iPhone 14 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:48 Uhr

Samsung ist weit abgeschlagen und kommt erst auf dem achten Platz. Das beliebteste Handy des südkoreanischen Herstellers ist das Galaxy A14 5G, das einen Bruchteil vom beliebtesten iPhone kostet:

Samsung Galaxy A14 5G Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 10:50 Uhr

So sieht die Smartphone-Verteilung laut Counterpoint für 2023 aus:

iPhones von Apple dominieren den Smartphone-Markt 2023. (Bildquelle: Counterpoint

Interessant ist der Blick auf die hinteren Plätze bei den iPhones. Dort dominiert nicht etwa das iPhone 15, wie es bei den zwei Vorgängergenerationen der Fall ist, sondern das iPhone 15 Pro Max. Apples Bestrebungen, die eigenen Kundinnen und Kunden dazu zu bringen, die teureren Pro-Modelle zu kaufen, hat also funktioniert. Auch das iPhone 15 Pro ist beliebter als das normale iPhone 15. Das könnte sich für das Unternehmen mit der aktuellen Generation positiv auf den Umsatz und Gewinn auswirken.

Anzeige

Schafft es das Samsung Galaxy S24 Ultra 2024 in die Top 10 der beliebtesten Smartphones? Im Video stellen wir es euch vor:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Top-Smartphones von Samsung nicht in den Top 10

Dass die Galaxy-S24-Smartphones nicht in der Liste aufgetaucht sind, ist logisch, denn die Handys wurden erst Anfang 2024 vorgestellt. Trotzdem dürfte es für Samsung enttäuschend sein, dass nicht ein einziges High-End-Smartphone in der Liste auftaucht – weder das Galaxy S23 Ultra noch ein anderes Modell der Serie. Bleibt nur die Hoffnung, dass die aktuelle Generation besser ankommt.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.